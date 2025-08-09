El Madrid subterráneo de Juan Díaz Canales en 'Como viaja el agua'

Cómo viaja el agua marcó un hito en la carrera del madrileño Juan Díaz Canales, el premiado guionista de la archipopular serie Blacksad: supuso su debut como autor completo, asumiendo por primera vez tanto el guion como el dibujo. Publicada por Astiberri en mayo de 2016, esta novela gráfica de 112 páginas en blanco y negro explora las entrañas de Madrid a través de una historia que mezcla thriller urbano, costumbrismo y elementos fantásticos.

"La elegí desde el minuto cero porque, sin ser una historia biográfica, sí que pensé desde el principio que tenía que moverme en un marco de referencia que conociera perfectamente", explica Díaz Canales sobre su decisión de situar la acción en Madrid. "Yo he nacido, he crecido y he vivido toda mi vida en Madrid, y me parecía lo más oportuno y lo más pertinente. Y luego he de reconocer que no estaba planeado, pero lo gocé muchísimo."

Para el autor, la elección de Madrid fue visceral, "una especie de viaje interior-exterior que creo que además aportó mucho a la historia. Por eso te digo que sin ser pretendidamente biográfico, sí que hay mucho trazo de lo que ha sido mi vida. Al final estamos muy ligados al sitio donde nacemos y donde vivimos."

La obra narra la historia de Niceto, un octogenario de 83 años que, para combatir el tedio de la jubilación, se dedica junto a un grupo de amigos al menudeo de mercancías robadas. Lo que comienza como un pasatiempo se transforma en tragedia cuando sus compañeros empiezan a aparecer muertos. La desaparición de Niceto moviliza a su hijo Román (médico forense) y su nieto Álvaro (trabajador del Samur) en una búsqueda desesperada por el Madrid contemporáneo.

El Retiro, en el cómic 'Como viaja el agua'. / Astiberri

La dualidad luminosa y oscura de la ciudad

El gran acierto narrativo de Díaz Canales reside en presentar "esas dos caras, la cara luminosa y la cara más oscura y hacerla de una manera bastante utilitaria desde el punto de vista narrativo a través de la ciudad", como él mismo explica. "Al final el gran tema de cómo viaja el agua es la vida y la muerte. Eso abarca demasiado, pero a través de las imágenes la verdad es que ayuda mucho para abordarlo."

Los espacios madrileños cobran protagonismo especial: el Parque del Retiro, la Almudena, Cascorro, que "pudiera uno pensar que son un Madrid de postal, porque es muy representativo de la ciudad, sin embargo son sitios muy cotidianos para mí", señala el autor. "Una zona muy expuesta y muy a la luz del día."

El contraste surge con el submundo subterráneo: "Y sin embargo todo lo que pasa en el subsuelo, lo que sucede en las alcantarillas, es la parte imaginada por ese pasado que representan los viajes del agua, la arqueología de la ciudad, de los primeros moradores que fueron los árabes, los que hicieron esta red de abastecimiento de agua subterránea, que me parece una cosa fascinante, que todavía pervive y que se puede visitar."

La Plaza Mayor de Madrid es otro de los escenarios que aparecen en 'Como viaja el agua', de Juan Díaz Canales. / Astiberri

Díaz Canales reconoce abiertamente su deuda cinematográfica: "Ese submundo de las alcantarillas es un poco deudor de una película que me fascina, El tercer hombre, y es imaginario. En realidad no está documentado, y creo que es evidente en las imágenes que es una recreación bastante fantástica."

Esta influencia conecta con la tradición iconográfica del noir, donde los espacios subterráneos funcionan como metáfora de los secretos ocultos de la sociedad. La obra incluye referencias reconocibles como Casa Ciriaco, el Templo de Debod, el Puente de Toledo y la Plaza de Cascorro, e incluso un homenaje a la desaparecida tienda de cómics El Aventurero.

Sobre la presión de retratar fielmente los espacios madrileños, Díaz Canales reflexiona: "Ese dilema está resuelto un poco a la manera que se resuelve en el cine... lo que tiene que funcionar es la sugestión, que lo que el espectador o el lector está viendo en ese momento le resulte creíble."

El autor defiende un equilibrio creativo: "Te tienes que mover en ese equilibrio entre la fidelidad documental y fotográfica, y lo que tú quieres sugerir." Esta ventaja de conocer íntimamente la ciudad facilita la credibilidad: "Contaba con la ventaja de que son sitios que conozco, es mi entorno natural."

Madrid como "nuevo rico": una capital peculiar para el 'thriller'

La reflexión más reveladora de Díaz Canales sobre Madrid como escenario del género negro surge al analizar su carácter único: "Es una ciudad muy peculiar por su origen explosivo, que le da un toque muy original. Es una capital, y además una capital muy potente. Pero, al mismo tiempo, ha sido una capital muy tardía."

Esta capitalidad demorada genera contrastes únicos: "En comparación con otras capitales europeas, llegó a esa situación de privilegio un poco tarde, y algo queda de eso, de ese llegar tarde o de una manera muy rápida... Es la historia casi de un nuevo rico, de alguien que de un día para otro pasa de la miseria a la riqueza."

El Templo de Debod, en 'Como viaja el agua'. / Astiberri

Para el autor, estos contrastes alimentan de manera natural las tramas del género negro: "Algo queda en la personalidad de Madrid, que ha crecido a empujones... Todos esos cambios bruscos traen contrastes entre grandezas y miserias que al final construyen siempre los relatos de género negro. Cuanto más fuertes son los contrastes entre lo de arriba y lo de abajo, la prosperidad y la miseria, más presencia tiene."

Anterior al 'noir' contemporáneo

Díaz Canales sitúa su obra en una tradición más amplia a la del noir: "Es anterior a la novela negra, porque la tienes en Galdós o en Pío Baroja, esa mirada doble a la parte más noble de la ciudad y a la parte más miserable." La obra funciona como "una carta de amor a la ciudad", según el propio autor. "Y para hacer esa carta de amor tienes que hacer el esfuerzo de hacer ese paisaje con figuras, que es lo que define una ciudad. No se entiende un escenario sin la gente que vive allí."

Publicada en la colección Sillón Orejero de Astiberri con formato de 17×24 cm en cartoné, la obra destaca por su estilo expresionista en blanco y negro. Como declaró Díaz Canales: "Empieza pareciendo un thriller, pero es una excusa que me sirve como vehículo para reflexionar sobre la vida y la muerte a través de cuatro generaciones de la misma familia."

Cómo viaja el agua confirma la madurez de un autor capaz de explorar nuevos territorios narrativos más allá del éxito internacional de Blacksad, retratando un Madrid donde cada generación debe encontrar su camino entre la superficie brillante y los secretos que fluyen por sus entrañas subterráneas.