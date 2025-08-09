Madrid galopa hacia el liderazgo ecuestre internacional: "Las carreras del Hipódromo de la Zarzuela o la 'Madrid Horse Week' la posicionan en el mapa global"

Con una apuesta firme por la sostenibilidad, el bienestar animal y la proyección internacional, la Organización Mundial del Turismo Ecuestre (OMTE) ha confiado en la periodista y empresaria Marta González para liderar su estrategia de Comunicación y Promoción. Con más de 15 años de experiencia y una vida ligada al mundo del caballo, González asume el reto de consolidar la imagen institucional de la OMTE y abrir nuevas sendas para este sector en auge. Su nombramiento marca un nuevo impulso en la visibilización del turismo ecuestre como motor de desarrollo local y ejemplo de armonía entre naturaleza, cultura y pasión.

La periodista Marta González, nueva Directora de Comunicación y Promoción de la Organización Mundial del Turismo Ecuestre. / Cedida

Pregunta. ¿Cómo afronta el recién nombramiento como nueva directora de Comunicación y Promoción de la Organización Mundial del Turismo Ecuestre?

Respuesta. Asumir este cargo es un reto porque supone una gran oportunidad para colaborar en el posicionamiento y difusión del turismo ecuestre a nivel global, por lo que también implica responsabilidad. La comunicación y la promoción son dos de los pilares clave para contribuir a posicionar el turismo ecuestre como una industria cultural, sostenible y generadora de valor territorial. Desde la OMTE, mi reto es ayudar a visibilizar su potencial a nivel internacional. Es importante fortalecer la percepción del turismo ecuestre como apoyo a los motores de desarrollo rural, también del turismo sostenible, impulso a las economías locales y todo ello, siempre, con el compromiso del respeto al bienestar animal.

P. ¿Cuáles serán los objetivos en esta primera etapa?

R. Nos hemos propuesto promover los estándares unitarios del turismo ecuestre, así como mostrar el valor del lujo esencial y consciente que brindan las experiencias a caballo, ya que el turismo ecuestre nos invita a conocer tradiciones, cultura, conectar con la naturaleza y los animales, nos permite descubrir paisajes y llegar a caballo a lugares que pocos alcanzan a pie. También implementar y comunicar la relevancia del Certificado OMTE de Bienestar Animal porque el respeto a los animales es un pilar fundamental en la OMTE y por último, en esta primera fase, diseñar una estrategia de comunicación multicanal que integre lo digital con lo experiencial, mostrando al mundo la riqueza, autenticidad y sostenibilidad del turismo ecuestre.

P. Gran parte de su carrera ha estado vinculada a Madrid, desde el Hipódromo de la Zarzuela hasta eventos internacionales como la 'Madrid Horse Week'. ¿Qué ha supuesto la ciudad en su desarrollo profesional?

R. Madrid ha sido mi escuela, donde me he formado, tanto en la universidad como en el campo laboral y el sector ecuestre. Me ha brindado oportunidades únicas para impulsar proyectos ecuestres en los que he aprendido mucho y, aunque son diferentes al turismo ecuestre, me permiten contextualizar y me ayudan a crear una visión 360 del sector. Desde el Hipódromo de la Zarzuela, con su historia y simbolismo, hasta mi colaboración con Longines para 'Madrid Horse Week', o los reportajes que escribía para la revista Galope. Cada etapa me ha permitido entender diferentes disciplinas donde el hilo conductor y el protagonista siempre es el caballo.

Una carrera en el Hipódromo de la Zarzuela / Hipódromo de la Zarzuela

P. ¿Tiene la ciudad de Madrid el potencial para consolidarse como capital del turismo ecuestre en Europa?

R. Absolutamente. Madrid reúne historia, infraestructura, conectividad y una oferta ecuestre de calidad que pocas ciudades europeas pueden igualar. Su capacidad organizativa, el talento local y la conexión con lo rural en su sierra, convierten a Madrid en un enclave privilegiado. Con una estrategia de posicionamiento adecuada, puede consolidarse como un referente europeo del turismo ecuestre.

P. ¿Qué papel cree que jugará la comunicación estratégica en la internacionalización del turismo ecuestre?

R. La comunicación estratégica será clave para transformar percepciones, generar confianza y despertar interés en mercados internacionales. Hoy, más que nunca, necesitamos contar historias que inspiren, que conecten el valor patrimonial y emocional del caballo con el viajero contemporáneo. Una comunicación positiva no solo atrae visitantes, sino también inversión, talento y cooperación entre países y regiones lo que es positivo para el crecimiento del sector.

P. ¿Qué iniciativas vinculadas al turismo ecuestre madrileño le gustaría reforzar?

R. Me gustaría reforzar la visibilidad de las rutas ecuestres que conectan Madrid con su entorno natural. Hay muchas personas aficionadas en Madrid que no conocen las rutas que se pueden hacer en la sierra. Hay experiencias a caballo que te permiten conocer a través de ellas rutas históricas y culturales, incluso planes de enoturismo. En cuanto a eventos deportivos en Madrid, creo que se ha hecho un gran trabajo para potenciar el papel del Hipódromo como icono cultural y deportivo, y promover eventos internacionales que sitúan a Madrid en el mapa global. Además, me gustaría apoyar propuestas que integren al caballo en la oferta turística, educativa y principalmente iniciativas para la concienciación del bienestar animal en la ciudad.

P. Ha trabajado en eventos ecuestres en ciudades como Nueva York, París, Dubái o Zúrich. ¿Qué buenas prácticas internacionales le gustaría traer a España?

R. Por ejemplo, de Dubái, la capacidad de convertir lo ecuestre en una experiencia de lujo sin perder su autenticidad. De París, destacaría la emoción con la que vibran los franceses, ya que son grandes apasionados del caballo y han conseguido la integración del caballo en la vida cultural. De Nueva York destacaría la creatividad en la comunicación, principalmente a través de redes sociales. Resumiría en una combinación de innovación y respeto por la tradición, adaptada a la identidad de Madrid y de España.

P. ¿Qué diferencia a Madrid como destino ecuestre frente a otras grandes capitales?

R. Su historia ecuestre, los actuales eventos hípicos internacionales que se celebran anualmente como LGCT o MHW o las carreras en Hipódromo de la Zarzuela. En cuanto a rutas: la corta distancia entre Madrid capital y la sierra lo que te invita a disfrutar de una variedad única, su vida cultural y su pasión por el caballo hacen de ella un destino con alma. Madrid no solo ofrece experiencias ecuestres, ofrece emociones auténticas, donde la tradición se fusiona con la vanguardia.