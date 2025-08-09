SUCESO EN LA CAPITAL
Madrid amanece este sábado con dos heridos graves tras el choque de una furgoneta en Arturo Soria
Los ocupantes de la furgoneta, ambos con traumatismos severos, fueron rescatados por bomberos y atendidos por el SAMUR en estado grave
La calle Arturo Soria, en el distrito de Ciudad Lineal, ha sido escenario esta mañana de un grave accidente de tráfico, en el que una furgoneta perdió el control e impactó contra el vallado de la mediana. El siniestro ha dejado dos personas heridas de gravedad. Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid intervinieron para liberar a los dos ocupantes del vehículo, que habían quedado atrapados en el interior tras el fuerte impacto.
Según ha informado Natalia Vanesa González, supervisora del SAMUR-Protección Civil, el conductor, un varón de unos 40 años, presentaba múltiples fracturas costales en el tórax izquierdo, fractura de cadera derecha y de meseta tibial derecha. Además, fue necesario proceder al aislamiento de la vía aérea debido a la gravedad de sus lesiones.
Por su parte, el copiloto también resultó herido de gravedad, con fracturas múltiples: costales, de húmero derecho y de fémur izquierdo. Ambos fueron estabilizados en el lugar y trasladados a un centro hospitalario con pronóstico grave. La Policía Municipal de Madrid ha cortado un tramo de la calle Arturo Soria para facilitar las labores de emergencia y está investigando las causas del accidente.
