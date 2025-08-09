Interrumpido el servicio en la Línea 1 del Metro de Madrid por asistencia sanitaria
El corte afecta a uno de los tramos centrales de la línea azul claro y se prevé que la interrupción se prolongue durante más de una hora
El servicio de la Línea 1 del Metro de Madrid se encuentra interrumpido entre las estaciones de Chamartín y Alvarado, en ambos sentidos, debido a una incidencia por asistencia sanitaria.
Metro de Madrid ha informado que el tiempo estimado de solución supera la hora, aunque no se ha ofrecido una hora concreta para la reanudación del servicio. Equipos de emergencia están trabajando en el lugar.
La compañía continuará informando sobre la evolución de la situación a través de sus canales oficiales.
