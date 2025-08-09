INCENDIOS FORESTALES

El incendio de Aranjuez, estabilizado tras arrasar 300 hectáreas y obligar al desalojo de 71 viviendas

Los bomberos mantendrán labores de vigilancia durante la noche ante el riesgo de reactivaciones. Los vecinos pudieron regresar a sus casas a partir de las 22.00 horas del sábado

El incendio de vegetación en Aranjuez, en vías de estabilización.

El incendio de vegetación en Aranjuez, en vías de estabilización. / VICTOR LERENA / EFE

Javier Niño González

Madrid

El incendio de vegetación declarado el viernes en una zona de ribera y pasto cercana a Aranjuez (Madrid) ha quedado estabilizado tras quemar unas 300 hectáreas, según ha informado Emergencias 112. Aunque se valora permitir el regreso de los desalojados a partir de las 22.00 horas de este sábado, por el momento las 71 viviendas evacuadas siguen vacías.

Las llamas obligaron la pasada noche al desalojo preventivo de dos urbanizaciones: Valdecasas (30 viviendas) y Casas de Sotomayor (41 viviendas). Solo dos personas precisaron alojamiento temporal en un hostal de la localidad.

En las tareas de extinción han participado este sábado 16 dotaciones terrestres y cuatro medios aéreos —cuatro helicópteros—, además de maquinaria pesada. Durante la noche permanecerán en la zona nueve dotaciones terrestres, unidades de jefatura y equipos de vigilancia para asegurar el perímetro y prevenir reactivaciones.

A lo largo del día se han registrado rebrotes puntuales debido a la baja humedad y las altas temperaturas, aunque todos han sido controlados. El viernes, la extinción se vio dificultada por vientos erráticos, la orografía y el difícil acceso de los medios terrestres a algunos focos.

Noticias relacionadas y más

En el operativo participan Bomberos y Brigadas Forestales de la Comunidad de Madrid, Agentes Forestales, el Summa112 y el ERIVE (Equipo de Respuesta Inmediata de Voluntarios ante Emergencias), que ha colaborado en la evacuación, el realojo y el avituallamiento de los intervinientes.

