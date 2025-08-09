Los 1.500 evacuados por el incendio en Las Navas del Marqués (Ávila) regresan a sus viviendas

Los alrededor de 1.500 vecinos evacuados el viernes en Las Navas del Marqués (Ávila) por el incendio forestal declarado en la zona han podido regresar a sus hogares, según informó este sábado el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).

La medida afecta tanto a residentes habituales como a propietarios de segundas viviendas en los dos barrios situados a unos cinco kilómetros del casco urbano, que permanecían dentro del 30% del perímetro del fuego aún sin estabilizar. La alcaldesa, María del Mar Díaz, explicó a EFE que esta circunstancia motivó la demora en el retorno.

Durante la evacuación, la mayoría de los afectados se trasladaron a sus domicilios en otras localidades, principalmente en Madrid. Otros se alojaron con familiares o amigos, y 13 personas pasaron la noche en el polideportivo municipal.

El incendio, que sigue activo y ha calcinado entre 500 y 600 hectáreas, evoluciona de forma favorable. En paralelo, el CECOPI ha autorizado la reapertura de la carretera AV-561, que conecta El Hoyo de Pinares (Ávila) con Valdemaqueda (Madrid). No obstante, la CL-505 —la conocida como carretera de Las Navas que une Ávila con la localidad— continúa cerrada al tráfico.