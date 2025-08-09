Estreno triunfal del Atlético, con roja a Lola Gallardo y Lloris de imprevista portera

El nuevo proyecto del Atlético de Madrid Femenino, dirigido por segunda temporada seguida por Víctor Martín, se estrenó con una victoria concluyente contra el Newcastle, al que derrotó por 0-2 con dos goles en el primer tiempo, la expulsión de la portera Lola Gallardo en el minuto 50 y con la defensa Silvia Lloris como imprevista guardameta después, una vez que Patricia Larqué ya había jugado la primera parte.

Ni siquiera así encajó ningún tanto el conjunto madrileño, que soportó la inferioridad numérica y se apuntó un triunfo construido antes en el primer tiempo, con los goles de la centrocampista noruega Vilde Boe Risa y de la extremo Macarena Portales, uno de sus dos fichajes para el nuevo curso, junto a la delantera Amaiur Sarriegi.

Las dos fueron directas al once de este sábado del Atlético, ante su primer test de preparación después de comenzar la pretemporada el pasado 17 de julio, aún sin Gio y Luany, campeonas de la Copa América, y con la mirada en el comienzo de liga del último fin de semana de agosto frente al Espanyol, como el primer equipo masculino.

El Atlético manejó todo el primer tiempo, de principio a fin, con el 0-1 anotado por Vilde en el minuto 18, con un remate con la derecha dentro del área. También estrelló después otro tiro en el poste.

Al borde del descanso, Macarena Portales agrandó su debut con el 0-2 para ampliar la diferencia que ya se vería sobre el terreno al marcador del escenario de St. James’ Park.

En la segunda parte, Lola Gallardo entró en la portería en lugar de Patricia Larqué. Expulsada en el minuto 50, la guardameta debió dejar su sitio en el marco a la defensa Silvia Llorís, con la que el conjunto madrileño disputó los últimos 40 minutos del encuentro, pero se sostuvo indemne, para conquistar la Copa Sela, antes de nuevos retos en esta pretemporada, el siguiente el próximo jueves ante el Inter de Milán.