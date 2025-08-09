FUEGO
La Comunidad de Madrid envía tres helicópteros al incendio forestal de Aranjuez, cuya evolución es favorable
Por el momento, no hay heridos ni casos de intoxicación por inhalación de humo. Asimismo, no hay ninguna vivienda afectada por las llamas
Europa Press
La Comunidad de Madrid ha enviado tres helicópteros para que se sumen a las tareas de extinción del incendio forestal declarado en la noche de este viernes en Aranjuez, cuya evolución en estos momentos es favorable, según informa un portavoz de Emergencias 112 a Europa Press.
El fuego ha obligado a desalojar en un inicio a un total de 40 vecinos aunque, poco después, los bomberos de la Comunidad ordenaron el desalojo de la urbanización de Valdelascasas, en concreto, de las casas en primera fila.
Por el momento, no hay heridos ni casos de intoxicación por inhalación de humo. Asimismo, no hay ninguna vivienda afectada por las llamas.
En la zona continúan trabajando 13 dotaciones entre bomberos de la Comunidad, brigadas forestales y agentes forestales de la Comunidad de Madrid para terminar de consolidar el perímetro.
