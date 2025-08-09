OCIO EN MADRID
Comienza la sexta edición de 'Coslada Cuenta': llega el turno de los cuentos para todas las edades en el Verano Cultural
Este sábado, el parque del centro de formación Buero Vallejo será el escenario de una doble sesión de narración a cargo de la narradora Mar del Rey
EP
El Ayuntamiento de Coslada, a través de la Concejalía de Cultura, continúa con la programación de la sexta edición de 'Coslada Cuenta', el ciclo de narración oral que cada verano lleva cuentos y relatos para todas las edades a diferentes espacios públicos del municipio de manera gratuita.
Este sábado, el parque del centro de formación Buero Vallejo será el escenario de una doble sesión de narración a cargo de la narradora Mar del Rey.
La jornada comenzará a las 20 horas con 'Mundo Ballena', una propuesta dirigida al público infantil, y continuará a las 21.30 horas, con 'Llaves que abren cuentos', para público adulto.
A lo largo del mes de agosto, el ciclo continuará con nuevas propuestas para todos los públicos. El 23, el narrador André Roldan ofrecerá dos espectáculos en la calle Océano Atlántico: '¡Espejito, espejito, ojito que soy yo!' (niños), y 'Mujeres de Mar y Mamey' (adultos).
Para cerrar, el día 30, en la plaza del centro cultural Antonio López, será el turno de Ana María Caro con 'Y todo eso, ¿de dónde salió?' (niños y 'Nosotras nuestras historias' (adultos).
