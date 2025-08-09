Comienza la sexta edición de 'Coslada Cuenta': llega el turno de los cuentos para todas las edades en el Verano Cultural

El Ayuntamiento de Coslada, a través de la Concejalía de Cultura, continúa con la programación de la sexta edición de 'Coslada Cuenta', el ciclo de narración oral que cada verano lleva cuentos y relatos para todas las edades a diferentes espacios públicos del municipio de manera gratuita.

Este sábado, el parque del centro de formación Buero Vallejo será el escenario de una doble sesión de narración a cargo de la narradora Mar del Rey.

La jornada comenzará a las 20 horas con 'Mundo Ballena', una propuesta dirigida al público infantil, y continuará a las 21.30 horas, con 'Llaves que abren cuentos', para público adulto.

A lo largo del mes de agosto, el ciclo continuará con nuevas propuestas para todos los públicos. El 23, el narrador André Roldan ofrecerá dos espectáculos en la calle Océano Atlántico: '¡Espejito, espejito, ojito que soy yo!' (niños), y 'Mujeres de Mar y Mamey' (adultos).

Para cerrar, el día 30, en la plaza del centro cultural Antonio López, será el turno de Ana María Caro con 'Y todo eso, ¿de dónde salió?' (niños y 'Nosotras nuestras historias' (adultos).