El cóctel del verano de Boral Torcuato: Bellevue Club

Torcuato Luca de Tena fue un reconocido escritor y periodista nacido en 1923. Nieto del fundador del periódico ABC y autor del famoso libro titulado ‘Los renglones torcidos de Dios’, el tercer marqués de esta saga familiar disfrutó durante muchos años de la vida madrileña desde su palacete, situado estratégicamente entre calle Serrano y el Paseo de la Castellana, que hoy en día se conoce como el edificio ABC Serrano.

Más de un siglo después, el estilo arquitectónico de este edificio sigue evocando a la sevillana plaza de España. Su interior alberga a día de hoy, numerosos establecimientos de ocio y hostelería, entre los que encontramos la coctelería de Boral Torcuato, cuyo nombre ‘1923’ homenajea el año de nacimiento del escritor.

La terraza de Torcuato alcanza su máximo esplendor en los meses de invierno aunque tampoco decae durante el verano. Es por eso, que para refrescar y amenizar las tórridas tardes madrileñas en esta época del año, el jefe de barra del Grupo La Fábrica, Romero García, recibe a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA para presentar su cóctel del verano: Bellevue Club.

Bellevue Club

El Bellevue Club es una versión del Clover Club, creado en la década de los años veinte en Estados Unidos. “Este cóctel se puede considerar uno de los primeros ‘sour’ que se hicieron, padre del pisco sour, del Gin Fizz, y todo eso”, aclara García.

Por aquel entonces, explica García, “se hacían ginebras de muy mala calidad y lo que hacían para tomarla era mezclarla con siropes y frutas”, dando lugar al origen de esta bebida. A día de hoy, lo único que ha cambiado de esta receta es que Boral Torcuato utiliza ginebras premium para preparar esta bebida. “En este caso vamos a utilizar bombay sapphire que tiene un estilo seco con letras cítricas infusionada con limones de Murcia”, relata.

Para elaborar el Bellevue Club, lo primero es buscar una copa estilo coupé, que cuenta con una talla alta y un cuenco amplio: “Es muy importante que la copa esté fría para que se mantenga el trago fresco el mayor tiempo posible”.

A continuación, se añade dentro de una coctelera la ginebra junto al sirope de frambuesa, el licor de Lichi que le da “un toquecito afrutado”, el cítrico y, por último, “un poco de clara de huevo”. Una vez que todo está dentro, se agita el recipiente para que se unan todos los sabores.

Con un colador, se va incorporando poco a poco en la copa y para terminar, se añaden tres pequeñas gotas, que se esparcen utilizando una pajita, para dibujar tres flechas que miran en la misma dirección. A su lado, sutilmente colocados, los pétalos lila decoran la parte superior de la bebida.

Desde Boral Torcuato afirman que han escogido esta bebida “porque su fecha de creación data precisamente de esta década”. Además, destacan, “hemos querido hacer nuestro cóctel del verano fresquito, afrutado y con un perfil un poco seco que le da la ginebra london dry”.

Un edificio con historia

Pero el rooftop no es lo único que ofrece Boral Torcuato dentro de este emblemático edificio madrileño. Y es que, adentrándonos en su interior y atravesando unas cortinas verdes de terciopelo verde, nos teletransportamos a otra época.

Un universo de sofisticación y misterio inspirado en las estancias palaciegas en las que desarrollaba su vida el escritor y periodista. Conservando la esencia de las salas de antaño, el restaurante Boral Torcuato, ha querido combinar lo antiguo con algunos toques vanguardistas con colores vivos y alegres: “Es lo único que se mantiene de lo que era el antiguo ABC”.

El despacho de Torcuato Luca de Tena “es como el salón laboratorio” en el que se pueden ver probetas y plantas, porque como bien explica Romero García, una de las cosas que más le gustaba hacer al escritor era investigar, además de viajar. Con sofás redondos, de colores estridentes, la estancia está dominada por una fuerte claridad que proviene de los altos ventanales situados en la pared exterior y que contrasta de manera drástica con la zona de “la galería”, sumida en la oscuridad y con tonos más apagados, que “recuerdan al camarote de un barco” y que alberga todos los objetos que Torcuato traía de sus viajes.

La estancia más formal es el salón de espejos donde se pueden ver grabados los nombres de muchos de los autores y escritores de la época entre sus paredes. La lámpara central le confiere el toque modernista que se contrapone al resto de elementos. Decorado bajo la atenta mirada del interiorista Pepe Leal, el palacete ha mantenido sus techos y sus suelos originales así como otros elementos y los ha combinado con toques más modernistas.

Un viaje a través de la historia que desemboca en su barra principal, que revive el espíritu de una coctelería antigua en la que cada bebida, cuidada al detalle, teletransporta al cliente al momento de su creación.