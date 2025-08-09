OCIO EN MADRID
El ciclo 'Títere de verano' lleva al Retiro el espectáculo 'El brujito de Gulugú' este fin de semana
El espectáculo de la compañía El retablo de la ventana hará rememorar la poética canción que cantó Rosa León y la belleza de los poemas de Walsh
EP
El ciclo 'Títeres de verano' llevará este fin de semana al Retiro el espectáculo 'El brujito de Gulugú', una historia basada en uno de los poemas de María Elena Walsh.
Según traslado el Ayuntamiento en un comunicado, el espectáculo de la compañía El retablo de la ventana hará rememorar la poética canción que cantó Rosa León y la belleza de los poemas de Walsh.
El ciclo pondrá el broche el 16 y 17 de agosto, con la veterana compañía madrileña La Tartana, que ofrecerá el espectáculo 'El viaje de Isabela'.
El montaje consiguió en 2022 el Premio del XI Certamen Internacional Barroco Infantil del Festival de Teatro Clásico de Almagro. 'El viaje de Isabela' es una obra de teatro de títeres y actores, con música en directo, que cuenta una historia de amor y aventuras a partir de la novela 'La española inglesa', de Cervantes.
Las entradas para todos los espectáculos se ponen a disposición del público los viernes a las 10 horas. Son gratuitas, previa descarga en la página web www.teatrotiteresretiro.es
