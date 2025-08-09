EL TIEMPO
Madrid mantiene el aviso naranja por calor extremo este domingo con máximas de hasta 39º
Este episodio de calor intenso se suma a la ola de altas temperaturas que afecta a buena parte de España
Madrid
La Comunidad de Madrid continuará este domingo bajo aviso naranja por altas temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La alerta estará activa en toda la región entre las 13.00 y las 21.00 horas, con previsión de hasta 37 ºC en la sierra y 39 ºC en el resto del territorio.
- Mínimas altas: en el suroeste superarán los 20 ºC, con registros que en algunos puntos alcanzarán los 25 ºC.
- Máximas sin cambios: se mantendrán estables o bajarán de forma ligera respecto a días anteriores.
- Cielos despejados: predominará el sol durante toda la jornada.
- Viento flojo: por la mañana, del este; por la tarde, de componente sur.
Este episodio de calor intenso se suma a la ola de altas temperaturas que afecta a buena parte de España durante el mes de agosto, con especial incidencia en zonas de interior y valle.
