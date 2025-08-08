TIEMPO
Riesgo de tormenta esta tarde en algunas zonas de Madrid, donde la ola de calor sigue siendo protagonista
La AEMET mantiene la alerta naranja por altas temperaturas en toda la comunidad autónoma
Por primera vez en lo que llevamos de mes, hay novedades en Madrid en lo que respecta al clima. El calor sigue sin dar tregua, dificultando el día a día de aquellos que, por un motivo u otro, no han escapado de la capital esta primera mitad de agosto. Sin embargo, este viernes el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) muestra una variación respecto a jornadas previas.
Se trata de la posibilidad de una 'tormenta de verano' en algunos puntos de la Comunidad de Madrid. Los expertos han activado un aviso por "riesgo" de precipitaciones fuertes -- acompañados de grandes rachas de viento -- en las zonas Sur, Vegas y Oeste de la región. Así, desde las 16 horas de la tarde hasta las 22 de la noche los vecinos de la zona deberán estar atentos a los cielos, ya que, prácticamente sin previo aviso, una comitiva de nubarrones negros podría instalarse sobre sus hogares.
El fin de semana arranca sin novedad: calor intenso en Madrid
En lo que respecta a las temperaturas, la AEMET sigue manteniendo el aviso naranja por "riesgo importante" para la salud en toda la Comunidad de Madrid. En la capital, la máxima alcanzar'a los treinta y ocho grados este viernes, siguiendo la deriva de estos primeros días de agosto. Estos valores se mantendrán, al menos, hasta el próximo jueves, en una ola de calor que podría posicionarse como una de las más largas de la historia de España.
¿Cómo se producen las 'tormentas de verano'?
Estas tormentas de verano que pueden tener lugar en Madrid esta tarde se producen por la interacción entre aire cálido y húmedo cerca del suelo. Este contacto, acompañado de masas de aire frío en altitudes superiores, genera inestabilidad atmosférica. El contraste de temperatura provoca que este aire caliente ascienda rápidamente, se enfríe y condense en vapor de agua, formando estas nubes que dan lugar a las características precipitaciones.
