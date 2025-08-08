Así será el nuevo Parque de Ventas: 1.060 árboles para crear una plataforma verde sobre la M-30

Madrid, con sus más de 6.400 hectáreas de zonas verdes, se posiciona como una de las capitales europeas con mayor arboleda. Sus parques urbanos, jardines parques forestales u otras áreas verdes dentro de la trama urbana solo son superados por ciudades como Oslo o Zagreb. Según la Organización Mundial de la Salud, cada madrileño puede disfrutar de más de veinte metros cuadrados de espacio verde.

Parques históricos como El Retiro o la Casa de Campo, así como rincones como El Capricho, la Dehesa de la Villa, el Parque del Oeste o los Jardines de Sabatini son todo un reclamo de los vecinos y turistas que pasean por la ciudad, especialmente en estos días de ola de calor en los que las zonas verdes se convierten en auténticos oasis climáticos. A esta extensa lista está a punto de añadirse una nueva área que transformará por completo esta zona del distrito de Salamanca.

El Parque de Ventas, una nueva zona verde para Madrid

Esta semana la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, acompañada por la concejala de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, ha visitado el avance de las obras del futuro Parque Ventas, un proyecto que transformará el entorno de la M-30 con una nueva plataforma verde de 16.370 m², ideada para unir peatonal y paisajísticamente los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal.

El Ayuntamiento de Madrid invertirá casi 80 millones de euros en los trabajos, que se prolongarán hasta la primavera del año 2027. Los 197 metros de longitud de la nueva pasarela estarán compuestos de zonas ajardinadas, estanciales, peatonales e infantiles, además de ocho puntos de conexión entre ambos márgenes. Sobre ella se plantarán 1.060 nuevos árboles y más de 48.800 arbustos, comprendidos en 1.700 m² de nuevas praderas equipadas también con equipamientos de calistenia, una pequeña zona de actuaciones al aire libre con un graderío de poca altura, dos quioscos, fuentes, bancos y papeleras.

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, acompañada por la concejala de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva. / Ayuntamiento de Madrid

El proyecto se situará unos 300 metros al sur del Puente de Ventas, junto a la pasarela Ramón de Aguinaga. De esta forma, el Ayuntamiento evita la demolición de las rampas que conectan la autovía con la calle Alcalá, que habría provocado graves problemas de movilidad en la urbe durante meses.