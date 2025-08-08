OBRAS EN MADRID
El Ayuntamiento invierte dos millones de euros en remodelar la plaza del Rastrillo y su entorno
Las obras de la plaza "más calurosa de Madrid" concluirán en la segunda mitad de 2026
El Ayuntamiento de Madrid está realizando obras de remodelación en la plaza del Rastrillo y su entorno, en distrito de Centro, con una inversión municipal de dos millones de euros, también para las calles del Espíritu Santo, Tesoro, San Andrés y Marqués de Santa Ana.
La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, acompañada por el concejal de Centro, Carlos Segura, ha visitado este viernes el desarrollo de los trabajos, donde ha anunciado que la remodelación está prevista que concluya en la segunda mitad de 2026.
"Tradicionalmente era la plaza más calurosa de Madrid, por eso estamos actuando para bajar la temperatura de la plaza y hacer caso a los vecinos", ha indicado la delegada en declaraciones a los medios de comunicación. Asimismo, según ha informado el Consistorio en un comunicado, el proyecto tiene como finalidad la "regeneración de este ámbito urbano, actualmente degradado", mediante la eliminación de barreras arquitectónicas, la mejora de la calidad ambiental y la creación de nuevos espacios estanciales que "favorezcan el uso vecinal".
Entre las principales actuaciones previstas se encuentra la renovación completa de los pavimentos, la mejora del alumbrado público, la instalación de nuevo mobiliario urbano y la plantación de 69 árboles y más de 340 arbustos.
En concreto, detalla el Ayuntamiento, en la plaza del Rastrillo se está llevando a cabo una "reorganización" del espacio que incluirá una nueva zona estancial arbolada y el "desplazamiento" de los juegos infantiles, que estarán cubiertos por una estructura de sombra.
Además, añade, se instalará una fuente ornamental circular de cuatro metros de diámetro y un sistema pulverizador de agua para mitigar el calor durante los meses estivales.
