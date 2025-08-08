Madrid cuenta ya con la quinta parte de su flota de EMT eléctrica

Desde los primeros minibuses eléctricos en 2008, los conocidos como Gulliver de la línea M1, la flota de autobuses de EMT Madrid no ha dejado de crecer. Lo que comenzó con los icónicos pitufos de la línea M1, hoy es una de las flotas de autobuses eléctricos más grandes de Europa. Actualmente, EMT Madrid cuenta con 450 autobuses eléctricos, lo que representa el 20% de su flota total.

Esta transformación no solo reduce la contaminación acústica y las emisiones de CO2, sino que también contribuye a un aire más limpio y una movilidad más sostenible para la capital española.

La electrificación de la red de autobuses de EMT Madrid avanza a paso firme. A día de hoy, 45 líneas de autobús ya son completamente eléctricas, ofreciendo a los madrileños un servicio de transporte público eficiente y ecológico. Las últimas, algunas como la 22, 87, 108 y 121 se han sumado a este cambio, incorporando autobuses 100% eléctricos.

Este esfuerzo comenzó en 2008 con la primera línea de autobús eléctrico M1 -entre Sol/Sevilla y Embajadores-, equipada con 20 vehículos del fabricante italiano Tecnobus, que ya han sido amortizados y dados de baja. Desde entonces, EMT Madrid ha acelerado su estrategia de electrificación, buscando los proveedores más innovadores y tecnológicamente avanzados del mercado.

Estación de carga eléctrica de la flota de EMT. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Con varias marcas

La expansión de la flota eléctrica es posible gracias a una colaboración con múltiples fabricantes de autobuses de vanguardia. El fabricante vasco Irizar es el principal proveedor, con 193 autobuses en funcionamiento desde 2018. Entre ellos se encuentran los modelos Irizar I2E, IeBUS y el futurista IeTRAM, que opera en la primera línea de bus rápido de Madrid.

Solaris y BYD también se encuentran entre los proveedores que, en los últimos años, están fabricando autobuses eléctricos para abastecer a la ciudad de Madrid. El fabricante chino BYD ha suministrado 115 autobuses del modelo K9UB, que circulan por la ciudad desde 2020. Mientras que Solaris ha aportado 110 autobuses en total, con los modelos Urbino 12 y Urbino 9, perfectos para diferentes tipos de rutas.

La empresa municipal también dispone de 10 autobuses de hidrógeno verde del fabricante CaetanoBus, del modelo Citygold H2, que generan su propia electricidad de forma limpia.

Los más cortos de longitud de toda la flota (alrededor de 6 metros) son los que llevan el sello de los fabricantes Carbus Wolta (18 unidades) y Rampini E60 (seis unidades), que funcionan en Madrid desde 2019 y han sido especialmente concebidos para moverse por calles estrechas y sinuosas del centro de la capital.

El apoyo europeo

Para seguir creciendo en el proceso de electrificación de la flota, en los últimos cinco años la EMT ha contado con el apoyo de la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU. Contribuyendo a la financiación de esta última fase de modernización de la flota pública madrileña, subvencionando más de 300 autobuses 100 % eléctricos que han permitido a la empresa municipal consolidar su objetivo de convertirse en una empresa verde y descarbonizada con un modelo energéticamente sostenible.