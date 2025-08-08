El fuego vuelve a castigar los montes de San Bartolomé de Pinares

El fuego llevaba rondando desde hace días los montes de San Bertolomé de Pinares, cuyo nombre hace honor a una zona con alto interés forestal. Hace unas horas, las llamas hicieron acto de presencia y las alarmas saltaron tanto en Ávila como en Madrid. Bomberos y todo tipo de medios de ambas provincias se han movilizado de inmediato y ya luchan contra un incendio avivado por un intenso calor y rachas de viento de hasta 40 kilómetros hora.

Incendio en San Bartolomé de Pinares / @AT_Brif

Lo servicios de extinción de incendios han desplazado numerosos recursos para evitar que se extienda un fuego tiene mucho combustible para alimentarse. Si no se actúa rápidamente, explican en las redes sociales, el siniestro podría complicarse y hacerse incontrolable.

Un bombero forestal ha tuiteado esta imagen de los efectivos de la Comunidad de Madrid en la M-501 camino del incendio de San Bartolomé de Pinares. / @OscarBForestal

En estos momentos el incendio se encuenra aún en nivel 1, aunque el humo es perfectamente visible por ejemplo desde Las Navas del Marqués.

Según la Delegación Territorial de la Junta las llamas se han originado, por causas que se investigan, a las 14.45 horas y en el trabaja un dispositivo formado por dos agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, cinco brigadas helitransportadas, cuatro autobombas, un bulldózer y cinco medios aéreos.