INCENDIO FORESTAL
El fuego vuelve a castigar los montes de San Bartolomé de Pinares
Ävila y Madrid han desplazado a la zona numerosos efectivos de extinción de incendios para evitar que se extienda
El fuego llevaba rondando desde hace días los montes de San Bertolomé de Pinares, cuyo nombre hace honor a una zona con alto interés forestal. Hace unas horas, las llamas hicieron acto de presencia y las alarmas saltaron tanto en Ávila como en Madrid. Bomberos y todo tipo de medios de ambas provincias se han movilizado de inmediato y ya luchan contra un incendio avivado por un intenso calor y rachas de viento de hasta 40 kilómetros hora.
Lo servicios de extinción de incendios han desplazado numerosos recursos para evitar que se extienda un fuego tiene mucho combustible para alimentarse. Si no se actúa rápidamente, explican en las redes sociales, el siniestro podría complicarse y hacerse incontrolable.
En estos momentos el incendio se encuenra aún en nivel 1, aunque el humo es perfectamente visible por ejemplo desde Las Navas del Marqués.
Según la Delegación Territorial de la Junta las llamas se han originado, por causas que se investigan, a las 14.45 horas y en el trabaja un dispositivo formado por dos agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, cinco brigadas helitransportadas, cuatro autobombas, un bulldózer y cinco medios aéreos.
- Leonardo Dantés, el extremeño que pasó de letrista de prestigio a bufón televisivo a raíz del fenómeno del ‘tamarismo’
- Ni Pérez-Reverte ni La Vecina Rubia: la novela italiana que arrasa en las bibliotecas de Madrid ha vendido 650.000 ejemplares
- La Comunidad de Madrid supera por primera vez los 200.000 usuarios del sistema de dependencia
- Comienzan las afecciones al tráfico más intensas con el inicio de la segunda fase del soterramiento de la Castellana
- Este pueblo de Toledo sigue usando un nombre franquista y aún no lo ha cambiado
- Transportes licita más de 2.000 millones en obras del Corredor Atlántico que une Madrid con el noroeste y el norte
- Sardinas en vinagre: el plato fresco y sencillo que propone el chef del mar Ángel León para este verano
- Los 33 tesoros históricos que Madrid corre el riesgo de perder: un nido de vándalos tras ser abandonados y expoliados