Las fiestas de San Cayetano se despiden para ceder el testigo a San Lorenzo en Madrid: programación de hoy, viernes 8 de agosto
Embajadores y La Latina se preparan para cerrar la primera fase de las fiestas de agosto en la capital
San Cayetano se despide este viernes de Madrid tras cuatro días de intensa actividad en la Plaza del General Vara del Rey, la calle del Oso, la Plaza del Cascorro o la calle Ribera de Curtidores. La primera tanda de festejos llega, así, a su fin en la capital para ceder el testigo a las celebraciones relativas a San Lorenzo, que comenzarán este mismo sábado. Las barras de cerveza, el chotis, la música, el baile y, en definitiva, la verbena, continuarán presentes en la capital hasta el fin de semana que viene, con la celebración de la Paloma.
Los barrios de Embajadores y La Latina se preparan para un fin de semana intenso, en una edición que rinde homenaje especial a los vecinos de la calle del Oso por los más de 45 años que llevan "adornando su calle con esfuerzo, ingenio, creatividad y un profundo amor por las fiestas", tal y como ha recalcado el Ayuntamiento.
Programación de San Cayetano este viernes en Madrid
Plaza General Vara de Rey
- 19 h. Actuación familiar CANTA CON NOSOTROS.
- 20 h. Actuación castiza ZARZUELA EN FEMENINO.
- 21.30 h. Actuación SON DEL RASTRO SONIKETE FLAMENCO.
- 23 h. Actuación estelar de AZÚCAR MORENO.
- 00 h. DJ TAMA.
C/ Ribera de Curtidores, 2
- 19.30 h. Actuación familiar PINTACARAS Y JUEGOS.
- 21 h. DJ ALBERTO HACHE.
- 22.30 h. Actuación estelar de LA MADRE DEL TOPO.
- 00 h. DJ ALBERTO HACHE.
C/ del Oso
- 19.30 h. Limonada gratuita para todo el mundo repartida por los vecinos de la calle del Oso, amenizada con música castiza. Organiza: Vecinos de la calle del Oso.
A partir de este sábado, la actividad se trasladará a espacios como la Plaza Arturo Barea, la calle Mesón de Paredes o la Plaza Virgen de la Paloma.
