Qué hacer en Madrid esta semana: la creación multidisciplinar de Navarro Baldeweg, las culturas del Pacífico en familia, la sorpresa de Veranos de la Villa...

EXPOSICIÓN. El azar según Navarro Baldeweg Polifacético como pocos, Juan Navarro Baldeweg ha sido y sigue siendo una de las figuras más complejas e influyentes del panorama del arte español contemporáneo. Premio Nacional de Arquitectura y de Artes Plásticas, su obra ha transitado durante décadas por múltiples lenguajes, construyendo un universo propio que gira en torno a elementos como la gravedad, la luz o el gesto humano. La exposición Hacer y azar, que puede verse estos días en CentroCentro -en el edificio del Ayuntamiento de Madrid-, reúne un gran número de obras que permite a los visitantes conocer mejor la obra del santanderino, con piezas que datan desde los años sesenta y que incluyen desde lienzos o instalaciones hasta piezas de escultura y proyectos arquitectónicos. La muestra hace sobre todo hincapié en la relación con la pintura del autor del Museo de Altamira o el Centro de Creación Contemporánea de Córdoba; una disciplina que el artista entiende como una práctica de azar controlado, un ejercicio de búsqueda sin objetivo que le ayuda a dialogar con lo inesperado, idea que da título a la exposición. La obra plástica se convierte así, en la obra de este artista total, en ese refugio donde confluyen todas las disciplinas que ha cultivado a lo largo de décadas, y el terreno en el que probablemente su inquietud artística se revela con mayor intensidad ante la mirada ajena.

Más información Cuándo: Hasta el 2 de noviembre Dónde: CentroCentro (Plaza Cibeles, 1) Precio: Entrada libre Web: pincha aquí

VISITA EN FAMILIA. Un viaje por las islas del Pacífico Este mes de agosto, los más pequeños podrán explorar culturas remotas sin necesidad de salir de Madrid. Hasta el 14 de septiembre, CaixaForum Madrid propone como parte de sus actividades de verano una visita dinamizada a la exposición Voces del Pacífico. Innovación y tradición; un recorrido que invita a descubrir cómo las culturas oceánicas han sabido combinar tradición, creatividad y sensibilidad artística a lo largo de milenios. Recomendada para familias con niñas y niños a partir de 5 años, la propuesta permite explorar mediante el juego y el pensamiento crítico algunas de las costumbres que definen la vida en las islas del Pacífico: desde objetos cotidianos creados con materiales de la naturaleza o las embarcaciones que construyeron para sus travesías por el océano hasta los alegres atuendos usados para sus ceremonias y danzas rituales. La visita incluye, además, una serie de materiales didácticos y dinámicas adaptadas que prometen a los peques 90 minutos llenos de diversión y sorpresas. La exposición, que podrá verse hasta septiembre, reúne más de doscientas piezas de distintas culturas y periodos de Oceanía -de Nueva Guinea a Hawái, y de Rapa Nui a Nueva Zelanda-, ofreciendo una mirada detallada sobre la riqueza del arte del continente insular a través de su cultura material, la sostenibilidad y la memoria colectiva.

Más información Cuándo: Sábados y domingos de agosto Dónde: CaixaForum Madrid (P.º del Prado, 36) Precio: 4 euros Web: pincha aquí

La exposición 'Voces del Pacífico. Innovación y tradición', en CaixaForum. / Cedida

TOURS EN LA CIUDAD. Te faltan calles Este verano, el Ayuntamiento de Madrid estrena sus nuevas visitas guiadas Te faltan calles, un programa diseñado para ofrecer una mirada renovada sobre la ciudad y explorar barrios con mucha solera y que reflejan su riqueza y legado más allá de los hotspots replicados cada año por las guías de viaje. Así, hasta el 28 de septiembre, de viernes a domingo, madrileños y visitantes podrán sumarse a estas rutas guiadas gratuitas, limitadas a grupos de 20 personas, que trazan sus recorridos por tres distritos que han sabido conservar su propia idiosincrasia pese a la evolución de la urbe: Carabanchel, Madrid Río y Las Quintas. Con una duración aproximada de dos horas, las visitas están guiadas por profesionales y están pensadas para todos aquellos que deseen descubrir ese otro Madrid fuera del circuito tradicional y del turismo de masificación, pero que bien merece una visita. La primera de ellas recorre el plano del famoso y popular barrio de Carabanchel, que emerge como ejemplo de transformación con la reciente llegada de jóvenes artistas, galerías y espacios culturales. El segundo tour se adentra en las calles de los alrededores de Madrid Río, paradigma de la regeneración urbana y que en los últimos años ha recuperado el río Manzanares para la ciudad, convirtiéndose en un pulmón verde para sus vecinas y vecinos. Finalmente, los flâneurs podrán conocer Las Quintas de Madrid, situadas en el noreste de la ciudad; un distrito en el que descubrir dos bellos parques históricos del extrarradio madrileño: Las Quintas de los Molinos y La Quinta de Torres Arias.

Más información Cuándo: De viernes a domingos hasta el 28 de septiembre Dónde: Carabanchel, Madrid Río y Las Quintas Precio: Gratuito previa inscripción en el Centro de Turismo Plaza Mayor o por correo electrónico en turismo@esmadrid.com Web: pincha aquí

El puente monumental de Dominique Perrault en Madrid Río. / Álvaro López

FIESTAS POPULARES. San Lorenzo Esta última semana arrancó oficialmente la temporada de fiestas populares del verano del sur de la capital y, con ellas, la interrupción por unos días del sosiego del agosto madrileño. Esperada tanto por quienes ya han regresado al asfalto como por quienes todavía no han conseguido escaparse unos días a la playa, la verbena de San Lorenzo es la siguiente en la lista y tendrá lugar entre el 9 y el 12 de agosto en el barrio de Lavapiés. La plaza de Arturo Barea será el epicentro de actividades, especialmente aquellas diseñadas para el público familiar, con espectáculos infantiles cada tarde y, como novedad, una batalla de agua el domingo 10 a las 18:00 h. También habrá espacio aquí para la música en directo, con conciertos a partir de las 20:30 h a cargo de Indievision, La Cuarta Cuerda, Naked Family y The Stoned Tribute, además del evento presentado por la Fiesta Bresh de Mahou, los cuales darán paso a dj sets hasta bien entrada la noche. La programación se completa con propuestas gastronómicas, talleres infantiles y torneos en Argumosa. Porque agosto también se vive en las calles.

Más información Cuándo: Del 9 al 12 de agosto Dónde: Calles y plazas del barrio de Lavapiés Precio: Gratuito Web: pincha aquí

DANZA. 'España, fantasía sinfónica' Con más de cien artistas sobre el escenario, la nueva fantasía de Yuri Chugúyev desembarca en las tablas para rendir homenaje al alma cultural de la piel de toro desde una mirada forastera, pero profundamente vinculada a la tierra. Más de treinta años después de su llegada a España, el compositor y director ruso -afincado en Málaga y miembro de la Orquesta Filarmónica de la ciudad- convierte su experiencia andaluza en una de sus producciones más ambiciosas: España, fantasía sinfónica. En esta obra, Chugúyev se alía con la Orquesta Ciudad de Alcalá y el Ballet Flamenco de Madrid para explorar su conexión con los géneros del flamenco y la música clásica española, tendiendo un puente entre la tradición y los lenguajes escénicos contemporáneos. El Festival de San Lorenzo, en San Lorenzo de El Escorial, acogerá este jueves el estreno absoluto de una propuesta que va más allá de lo estrictamente musical para convertirse en un espectáculo total, en el que la partitura sinfónica se entrelaza con la danza, el cante y una escenografía envolvente construida a base de proyecciones visuales y elaborados juegos de luces. ¿Un plus? Es gratuito.

Más información Cuándo: 14 de agosto Dónde: Lonja del Monasterio (C. Juan de Borbón y Battemberg, s/n, San Lorenzo del Escorial) Precio: Entrada libre hasta completar aforo Web: pincha aquí

'España, fantasía sinfónica' llega a San Lorenzo de El Escorial. / Cedida

CONCIERTO SORPRESA. Veranos de la Villa Veranos de la Villa vuelve un año más a jugar al despiste. El próximo 14 de agosto, el Patio Central del Centro Cultural CondeDuque acogerá uno de los eventos que en los últimos años se ha convertido en un nuevo clásico del verano madrileño: Algo inesperado o, lo que es lo mismo, el concierto sorpresa de los Veranos de la Villa. Por el momento solo se sabe que será gratuito y al aire libre, además de que el o la artista secreto/a ha solicitado un piano Steinway de gran cola a la organización para el día del espectáculo. ¿Qué artista necesita semejante compañero de escenario? Tras ediciones anteriores en las que se subieron al escenario nombres como Ariel Rot, Vetusta Morla, Carolina Durante, María José Llergo o Kiko Veneno, la organización ya ha comenzado a compartir alguna pista a través de sus redes sociales de su concierto sorpresa de este año; una incógnita que solo se desvelará cuando la primera nota suene sobre el escenario. Hagan apuestas.

Más información Cuándo: 14 de agosto Dónde: Centro CondeDuque (C. Conde Duque, 11) Precio: Entrada libre con aforo limitado. Descarga en la web a partir del día 11 Web: pincha aquí

Algo inesperado, el concierto sorpresa de Veranos de la Villa. / Cedida

FLAMENCO. Actuaciones en el Thyssen El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza continúa su ciclo estival Refúgiate en la cultura con dos propuestas de flamenco en vivo que tendrán lugar el próximo viernes y miércoles. En pleno hall del museo y con entrada libre hasta completar aforo, el público podrá sumergirse en el arte del baile y la guitarra, experimentando el flamenco en un marco poco usual en el corazón del triángulo del arte madrileño. El viernes 8 de agosto a las 15:00 horas, la joven bailaora Ofelia Márquez, acompañada por el guitarrista Raúl Fernández-Corredor López, deleitará al público con una muestra de su arte forjado en escenarios de China, Marruecos o la Exposición Universal de Osaka, donde representó recientemente a España. El miércoles 13 de agosto a las 17:00 horas será el turno de Ángeles Gabaldón, galardonada con el premio El Desplante en el Festival del Cante de las Minas, y el toque del guitarrista Juan Antonio Gómez Agarrado. Dos citas con el flamenco de raíz con vocación contemporánea que invitan a hacer una pausa en un contexto altamente inspirador y olvidar por un rato el calor a golpe de duende.

Más información Cuándo: Hasta el 29 de agosto Dónde: Museo Thyssen-Bornemisza (P.º del Prado, 8) Precio: Entrada libre hasta completar aforo Web: pincha aquí