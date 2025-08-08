Los accidentes laborales disminuyen en Madrid, pero registra dos víctimas mortales más en el primer semestre del año

La Comunidad de Madrid registró durante el primer semestre del año 34.264 accidentes de trabajo con baja, un 4,3 % menos que en el mismo período de 2024, lo que la ubica en tercera posición de España, tras Andalucía y Cataluña. Sin embargo, se produjeron dos víctimas mortales más -33- también por detrás de las citadas comunidades autónomas; las únicas que no tuvieron fallecimientos fueron Cantabria, Ceuta y Melilla. En el conjunto del país hubo 256.071 siniestros con baja en jornada (298.410 si se suman los 42.339 ‘in itinere’, un 2,7 % menos en total), que dejaron 295 víctimas mortales, cuatro menos que un año antes; a ellos habría que sumar 68 (7 más) 'in itinere', según la estadística publicada por el Ministerio de Trabajo.

A pesar de esa tercera posición en términos absolutos, Madrid mantiene la tasa de siniestralidad más baja de todo el país, con 159 accidentes al mes por cada 100.000 trabajadores, frente a una media nacional del 206,3; en el extremo opuesto figura Navarra, con 298,9. Sin embargo, en tasa de mortalidad, Madrid es la sexta por la cola, con un índice de 0,15 frente a la media nacional de 0,24; el trágico ranking lo encabeza en esta ocasión La Rioja, con un 0,61 muertos al mes por cada 100.00 trabajadores.

Del total de accidentes de Madrid, 33.053 fueron de asalariados, con 31 víctimas mortales. Y los 1.211 siniestros restantes fueron de trabajadores por cuenta propia, que dejaron 2 fallecimientos. En el caso de los asalariados por cuenta propia, la región deja de ser la comunidad con menos tasa de siniestralidad y pasa a ser la quinta por la cola con una tasa del 46,6, por encima de Canarias, Melilla, País Vasco y Ceuta, que registra el menor índice de España.

Causas más habituales

Entre los accidentes durante la jornada laboral registrados en el conjunto de España, la principal causa de fallecimiento fue los infartos, derrames cerebrales u otras causas naturales (126), seguido de golpes resultado de una caída (49), accidentes de tráfico (39) y los atrapamientos, aplastamientos o amputaciones (39). La mayoría de los accidentes se produjeron en el sector servicios (133), seguido de la construcción (87), la industria (48) y la agricultura (27).

Los accidentes con baja en jornada de trabajo se cebaron en la industria manufacturera (47.197), la construcción (38.818) y el comercio (33.746). Las causas más frecuentes fueron los golpes y el sobreesfuerzo físico. Además, se notificaron 262.990 accidentes laborales sin baja, un 3,8 % menos.

Reforma de la ley

Los sindicatos CC OO y UGT han urgido este jueves a reformar la ley de prevención de riesgos laborales. La reforma de esta ley, de 1995, continúa a la espera tras año y medio de reuniones en la mesa de diálogo social a pesar de los reclamos de UGT y CCOO, que consideran inaceptables unas cifras de siniestralidad que están en máximos, informa Efe.

Según el borrador en el que trabajan el Gobierno y los agentes sociales, entre los cambios que se busca incorporar a una ley que lleva 30 años sin reformarse están, por ejemplo, la prevención ante las emergencias climáticas o las nuevas realidades digitales. También se profundizaría en aspectos como la violencia y el acoso laboral, los riesgos psicosociales y la perspectiva de género, en tanto que se actualizaría el catálogo de enfermedades profesionales.

Los sindicatos reclaman al Gobierno que fortalezca la figura del delegado de prevención en los centros de trabajo, especialmente en las pymes, donde en ocasiones no llegan las evaluaciones e información de los riesgos, así como tampoco de las medidas preventivas necesarias. Además, piden a Trabajo mayores exigencias a los servicios de prevención ajenos con el fin de asegurar que lleguen a todas las empresas y que puedan realizar las evaluaciones de riegos necesarias para evitar accidentes, dado que el año pasado un tercio de los siniestros no tenía hecha la evaluación a la que le obliga la ley.