El truco para viajar gratis en taxi en Madrid: solo dos requisitos

Hacer uso del transporte público estos días en Madrid no es fácil. Vagones atestados de gente, escasa ventilación, menor frecuencia de la habitual... Si a estos factores les sumamos las innumerables obras que se están llevando a cabo en la capital, los problemas se multiplican. Cortes de línea en el Metro, desvíos de autobuses... En definitiva, una suma de factores que complican los desplazamientos en la ciudad este mes de agosto.

Muchos suspiran por darse el lujo de coger un taxi fresquito que nos resguarde del infernal calor de la capital. Sin embargo, pocas economías pueden permitirse hoy día este servicio. Lo que casi nadie sabe es que, si cumples un par de requisitos, viajar gratis en taxi en Madrid puede estar al alcance de tu mano,

Si tienes el Carné Joven, atento a este truco

Estos días se celebran en Madrid sus tradicionales fiestas de agosto, con la tríada de San Cayetano, San Lorenzo y la Paloma. Días de jarana y verbena en los que un taxi puede venir la mar que bien. Si tienes entre 14 y 30 años y eres poseedor del Carné Joven, puedes optar a bonos de descuento de 10 euros para desplazarte por Madrid en taxi, bicicletas, patinetes, motos eléctricas y coches compartidos.

La propuesta surge de una alianza entre la Comunidad de Madrid y la plataforma de movilidad FreeNow. La oferta facilita dos descuentos de 10 euros cada uno distribuidos en dos trayectos a todos los jóvenes que se hallen en posesión de este Carné Joven, independientemente de que sea originario de la región madrileña o cualquier otra del panorama español.

Requisitos: Carné Joven y FreeNow

El otro requisito, aparte de este mencionado, es ser nuevo usuario de la plataforma FreeNow. Es decir, que nunca se haya realizado ningún trayecto a través de este medio.

Para activar el código de descuento, valdrá con introducir el número de socio del Carné Joven —una secuencia de 16 dígitos homologada a nivel europeo— en la web oficial de la promoción. Una vez activado, el joven dispone de 30 días para usar ambos trayectos bonificados, y la campaña permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.