FERROCARRIL

Transportes licita más de 2.000 millones en obras del Corredor Atlántico que une Madrid con el noroeste y el norte

El ministerio de Óscar Puente afirma que se ha batido un "récord histórico" con los 2.062 millones licitados entre enero y junio de 2025

Transportes supera el ecuador de las obras para conectar en Madrid el AVE de Cataluña con el del noroeste

Vista aérea del proyecto de la espectacular nueva estación de Valladolid-Campo Grande

Vista aérea del proyecto de la espectacular nueva estación de Valladolid-Campo Grande / MINISTERIO DE TRANSPORTES

Vicente Mateu

En una semana marcada por las incidencias y retrasos en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, el Ministerio de Transportes saca pecho con el balance del esfuerzo presupuestario en el Corredor Atlántico, el que une Madrid con el norte y el noroeste del país. En lo que va de año ha licitado obras ferroviarias por 2.062 millones, "a las que habría que sumar las de carreteras, puertos y aeropuertos vinculadas a esta infraestructura", subraya el ministerio que dirige Óscar Puente. La previsión es alcanzar los 2.500 millones de euros al concluir 2025.

Además, en los seis primeros meses del ejercicio, se han adjudicado obras por valor de 1.138 millones de euros. En total, de aquí al año 2030 "el ministerio tiene previsto movilizar 12.600 millones de euros en el eje Atlántico, cumpliendo así con los compromisos alcanzados con la Comisión Europea para el desarrollo de la red transeuropea de transportes y de sus nueve corredores prioritarios".

Viaducto de Goykoa, en la Y vasca

Viaducto de Goykoa, en la Y vasca / MINISTERIO DE TRANSPORTES

El Comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, presume de que "mes a mes batimos un nuevo récord tanto en el ritmo como en el volumen de las inversiones en el corredor. Ya podemos afirmar que este es el año del Corredor Atlántico” . Y recuerda que la infraestructura beneficia a un total de 13 comunidades autónomas.

Viaducto de Valtravieso, en la línea de Alta Velocidad de Extremadura.

Viaducto de Valtravieso, en la línea de Alta Velocidad de Extremadura. / MINISTERIO DE TRANSPORTES

Los proyectos más destacados acometidos entre enero y julno de este año, son la licitación del primer tramo (comprendido entre Pancorbo y Ameyugo) de la nueva Línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria; la electrificación del tramo Talayuela-Plasencia, en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura-frontera portuguesa o avances en el desarrollo y electrificación de la denominada Y vasca, es decir, la Línea de Alta Velocidad que unirá las tres capitales del País Vasco.

Túnel de Adalaitz.

Túnel de Adalaitz. / MINISTERIO DE TRANSPORTES

También destacan actuaciones vinculadas a la duplicación de vías de alta velocidad, como la de Medina del Campo y Puebla de Sanabria o la de la salida norte de Valladolid.

En cuanto a estaciones, también forman parte de las licitaciones llevadas a cabo en este corredor las de la remodelación de la de Madrid Chamartín-Clara Campoamor o la de Valladolid-Campo Grande. Transportes también incluye en esta lista la adjudicación de las obras del primer tramo de la Línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria por 391 millones de euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Leonardo Dantés, el extremeño que pasó de letrista de prestigio a bufón televisivo a raíz del fenómeno del ‘tamarismo’
  2. Sardinas en vinagre: el plato fresco y sencillo que propone el chef del mar Ángel León para este verano
  3. Transportes supera el ecuador de las obras para conectar en Madrid el AVE de Cataluña con el del noroeste
  4. Este es el pueblo medieval de Castilla-La Mancha conocido como 'Toledillo': está a solo una hora de Madrid
  5. Tata Motors garantiza el futuro de la planta de Iveco en Madrid tras comprar la compañía a los Agnelli
  6. Los 33 tesoros históricos que Madrid corre el riesgo de perder: un nido de vándalos tras ser abandonados y expoliados
  7. Un juez revoca una resolución de la Comunidad de Madrid que reducía el grado de discapacidad de una trabajadora
  8. Un hombre resulta herido al ser arrollado por el Metro en la estación de Ciudad de los Ángeles

El parque temático Puy du Fou busca bailarines en Toledo: así puedes apuntarte al casting

El parque temático Puy du Fou busca bailarines en Toledo: así puedes apuntarte al casting

Desde el testamento de la Duquesa de Alba hasta un documento del año 1330: todo lo que guardan el Archivo y Biblioteca Regional

Desde el testamento de la Duquesa de Alba hasta un documento del año 1330: todo lo que guardan el Archivo y Biblioteca Regional

Los secretos que guardan el Archivo y Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid

Los secretos que guardan el Archivo y Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid

Madrid encabeza el crecimiento del dinero del juego destinado a las apuestas presenciales: 429,4 millones en 2024

Madrid encabeza el crecimiento del dinero del juego destinado a las apuestas presenciales: 429,4 millones en 2024

Transportes licita más de 2.000 millones en obras del Corredor Atlántico que une Madrid con el noroeste y el norte

Transportes licita más de 2.000 millones en obras del Corredor Atlántico que une Madrid con el noroeste y el norte

Ni Pérez-Reverte ni La Vecina Rubia: la novela italiana que arrasa en las bibliotecas de Madrid ha vendido 650.000 ejemplares

Ni Pérez-Reverte ni La Vecina Rubia: la novela italiana que arrasa en las bibliotecas de Madrid ha vendido 650.000 ejemplares

Pulseras inteligentes contra golpes de calor: la tecnología que protege al personal de limpieza en Alcalá

Pulseras inteligentes contra golpes de calor: la tecnología que protege al personal de limpieza en Alcalá