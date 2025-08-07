Transportes licita más de 2.000 millones en obras del Corredor Atlántico que une Madrid con el noroeste y el norte

En una semana marcada por las incidencias y retrasos en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, el Ministerio de Transportes saca pecho con el balance del esfuerzo presupuestario en el Corredor Atlántico, el que une Madrid con el norte y el noroeste del país. En lo que va de año ha licitado obras ferroviarias por 2.062 millones, "a las que habría que sumar las de carreteras, puertos y aeropuertos vinculadas a esta infraestructura", subraya el ministerio que dirige Óscar Puente. La previsión es alcanzar los 2.500 millones de euros al concluir 2025.

Además, en los seis primeros meses del ejercicio, se han adjudicado obras por valor de 1.138 millones de euros. En total, de aquí al año 2030 "el ministerio tiene previsto movilizar 12.600 millones de euros en el eje Atlántico, cumpliendo así con los compromisos alcanzados con la Comisión Europea para el desarrollo de la red transeuropea de transportes y de sus nueve corredores prioritarios".

Viaducto de Goykoa, en la Y vasca / MINISTERIO DE TRANSPORTES

El Comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, presume de que "mes a mes batimos un nuevo récord tanto en el ritmo como en el volumen de las inversiones en el corredor. Ya podemos afirmar que este es el año del Corredor Atlántico” . Y recuerda que la infraestructura beneficia a un total de 13 comunidades autónomas.

Viaducto de Valtravieso, en la línea de Alta Velocidad de Extremadura. / MINISTERIO DE TRANSPORTES

Los proyectos más destacados acometidos entre enero y julno de este año, son la licitación del primer tramo (comprendido entre Pancorbo y Ameyugo) de la nueva Línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria; la electrificación del tramo Talayuela-Plasencia, en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura-frontera portuguesa o avances en el desarrollo y electrificación de la denominada Y vasca, es decir, la Línea de Alta Velocidad que unirá las tres capitales del País Vasco.

Túnel de Adalaitz. / MINISTERIO DE TRANSPORTES

También destacan actuaciones vinculadas a la duplicación de vías de alta velocidad, como la de Medina del Campo y Puebla de Sanabria o la de la salida norte de Valladolid.

En cuanto a estaciones, también forman parte de las licitaciones llevadas a cabo en este corredor las de la remodelación de la de Madrid Chamartín-Clara Campoamor o la de Valladolid-Campo Grande. Transportes también incluye en esta lista la adjudicación de las obras del primer tramo de la Línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria por 391 millones de euros.