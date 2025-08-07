Trabajadores de La Paz quieren convocar una huelga para protestar "por la angustiosa falta de personal"

"SOS La Paz". Con este lema como bandera, un grupo de trabajadores del Hospital Universitario La Paz de Madrid quieren convocar una huelga para dejar en evidencia la "angustiosa falta de personal del centro" y forzar a la dirección a contratar a más trabajadores para cubrir los servicios mínimos, que en algunos departamentos es del 100%.

Los impulsores del paro han convocado una asamblea el próximo día 14 de este mes para celebrar una votación que podría llevar al hospital a la huelga. De aprobarse, tendía lugar a finales de agosto, con el día 26 como fecha más probable.

De momento han iniciado los trámites legales para el registro de la huelga, amparándose en el Real Decreto-ley 17/1977 y la Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981. Según los convocantes, no pertenden impedir el funcionamiento del hospital, sino utilizar los elevados servicios mínimos que se establecen en las huelgas sanitarias para forzar a la dirección a incrementar la plantilla.

En un comunicado, argumentan que, para cumplir con estos servicios mínimos, que en muchas áreas son del 100 %, la dirección se vería obligada a contratar más personal.

Los convocantes de la huelga dicen querer denunciar "el deterioro del hospital" y que habitualmente el centro funciona con menos personal incluso del que se requeriría para cubrir los servicios mínimos de una huelga, debido a que no se cubren las bajas y los permisos.

En agosto esta situación se agrava por las vacaciones. La Comunidad de Madrid tiene previsto cerrar 400 camas en La Paz durante este mes.