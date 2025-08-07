Reabre uno de los jardines más impresionantes y desconocidos de Madrid: arte y naturaleza en plena Castellana

Madrid es una ciudad que destaca por sus amplias zonas verdes. El Parque de El Retiro o la Casa de Campo son un auténtico oasis contra el ruido y el calor estos días en la capital. Al menos, cuando no están cerrados. Los Jardines de Sabatini o el Templo de Debod son otros rincones con gran fama en la ciudad para disfrutar de un rato tranquilo y apartado. Sin embargo, la vasta extensión de la urbe esconde muchos más espacios ocultos perfectos para aislarse del estrés del día a día.

Los jardines de la Fundación Juan March son un claro ejemplo de ello. Normalmente, permanecen cerrados al público por la institución. Sin embargo, en momentos puntuales se abren para disfrute de todos los madrileños. Así ocurrió hace dos veranos, cuando se convirtieron en escenario de la exposición 'Escala: Escultura (1945-2000)', que se extendió a este espacio privado de la Banca March durante un tiempo limitado. Este verano, la fundación ha decidido volver a ofrecer el jardín a los vecinos de la capital.

El jardín de la Fundación Juan March, un templo de arte y naturaleza

Localizado en el número 77 de la calle Castelló, a escasos metros del Paseo de la Castellana, este jardín tiene más de medio siglo de historia. Destaca por la espectacular integración entre arte y naturaleza que converge entre sus más de 1.600 metros cuadrados.

Entre su densa vegetación y estanques, se distribuyen esculturas de diferentes autores tan relevantes como Eduardo Chillida, Gustavo Torner o Cristina Iglesias.

Un 'brunch' bajo la arboleda

Además de presentar un paisaje espectacular, la Fundación Juan March ofrece a sus visitantes la oportunidad de disfrutar de un brunch o menú del día en su cafetería, después de un agradable paseo por sus pasillos ajardinados.

La entrada es gratuita, y no precisa de resera previa. El horario habitual de la Fundación se aplica también al jardín, de forma que permanece abierto de lunes a sábado y festivos de 10:00 a 20:00 horas, y domingos de 10:00 a 14:00 horas. No te pierdas este secreto oculto de la capital.