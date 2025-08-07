La ola de calor no afloja en la Comunidad de Madrid: estas son las zonas más afectadas este jueves

Las altas temperaturas no dan respiro en Madrid. La capital se encuentra sumida en un intenso calor que no abandonará la capital, prácticamente, en todo el mes de agosto. Los expertos hablan ya de que esta ola de calor podría convertirse en una de las más largas de la historia de nuestro país, alargándose por semanas. Los madrileños miran así con añoranza a las agradables temperaturas que acompañaron durante el mes de julio, cuando los termómetros apenas sobrepasaron los treinta grados.

Ahora, toda la comunidad autónoma se encuentra desde hace ya varias jornadas en aviso naranja por altas temperaturas. La capital y su área metropolitana alcanzarán los treinta y nueve grados este jueves, después de que la pasada madrugada el mercurio no descendiese de los veinticinco grados. Pero no es el único rincón de la capital que se encuentra en alerta por altas temperaturas.

La Sierra de Madrid tendrá temperaturas más bajas, aunque no se salva del aviso naranja

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene el aviso naranja para toda la comunidad autónoma. En el Sur, Vegas, Oeste, en la zona del Henares y en el área metropolitana el calor será absolutamente insoportable, con temperaturas rozando los cuarenta grados. En la zona de la sierra, pese a que sus vecinos también se encuentran en alerta naranja por un "riesgo importante" para la salud, las máximas no sobrepasarán los treinta y seis grados centígrados.

La situación se mantendrá constante en los próximos días. Los treinta y nueve grados de máxima y veinticinco de mínima parecen instalarse en Madrid, cuyos vecinos tendrán que tirar de aire acondicionado y ventilador durante todo el mes de agosto.