El Gregorio Marañón, primer centro español acreditado en excelencia por su atención a la artritis psoriásica

El Servicio de Reumatología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, centro público de la Comunidad de Madrid, ha conseguido el nivel excelente de la acreditación de la norma QUANTUMa en la atención de las personas con artritis psoriásica, con una validez de 5 años. De esta manera, se convierte en el primer y único centro en España en alcanzar este nivel, el máximo posible dentro de esta certificación. Esta acreditación garantiza a los pacientes una atención de máxima calidad, con acceso ágil a tratamientos innovadores y un seguimiento personalizado.

La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado su enhorabuena al Gregorio Marañón a través de la red social X y ha destacado que la Comunidad de Madrid "sigue liderando con una sanidad pública innovadora, de calidad y centrada en el paciente".

Se trata de un reconocimiento otorgado por la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA) que evalúa la calidad integral de los procesos asistenciales relacionados con esta patología en todo el territorio nacional. Para ello, es necesario cumplir con una serie de 31 estándares vinculados a la eficiencia organizativa, la eficiencia diagnóstica-terapéutica y la calidad asistencial en el manejo de estas afecciones, realizando un abordaje coordinado desde Dermatología y Reumatología.

"Para los pacientes, esta certificación representa la certeza de estar siendo atendidos bajo los criterios más altos de calidad, en todas las fases del proceso y en un entorno en donde las distintas especialidades colaboran de forma fluida", ha explicado el reumatólogo Juan Carlos Nieto, co-director del Centro de Enfermedades Inflamatorias Inmunomediadas (CEIMI) del Marañón.

Ceimi, modelo asistencial pionero e integral

El Ceimi del Hospital Gregorio Marañón presta una atención integral a los pacientes con enfermedades inflamatorias mediadas por la inmunidad en tratamiento con terapias biológicas o moléculas dirigidas. Además, trata a aquellos que necesitan una asistencia multidisciplinar debido a su alta complejidad.

Entrada principal del Hospital Universitario Gregorio Marañón. / Eduardo Parra - Europa Press

En su compromiso con la mejora continua de la calidad asistencial, la organización ya trabaja con sistemas de gestión de calidad conforme a la norma ISO: 9001/2015, lo que confirma que tiene las herramientas necesarias en gestión de recursos, compromiso de la dirección y recopilación de información objetiva y diagnóstico, para satisfacer a sus usuarios.

En este contexto, la norma QUANTUMa supone un nuevo avance para la Unidad de Artritis Psoriásica, al integrarse en la estrategia del Ceimi para que cada área específica relacionada con patologías inmunomediadas pueda contar con su propio sello de calidad asistencial. El Hospital Gregorio Marañón "continúa posicionándose como referente nacional en la atención especializada, apostando por modelos innovadores que mejoran la calidad de vida de los pacientes".