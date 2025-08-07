Madrid encabeza el crecimiento del dinero del juego destinado a las apuestas presenciales: 429,4 millones en 2024

Madrid lideró el año pasado el crecimiento del dinero jugado en apuestas presenciales, con un total de 429,3 millones de euros, seguida por la Comunidad Valenciana, con 341,6 millones. País Vasco, Andalucía y Cataluña completan el 'top 5' de las comunidades autónomas en este apartado, según los datos que deja la Memoria de Actividad del Juego en España, presentada por el Ministerio de Consumo.

No obstante, donde más se juegan el dinero los madrileños es en las loterías: 1.647,5 millones de euros el año pasado. El grueso -1.438 millones- en los juegos dependientes de Loterías del Estado, por detrás de Andalucía. Los otros 209,5 millones en la oferta de la ONCE, donde Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña superan a la región.

El bingo es la tercera opción en la que más se juegan los madrileños: 368 millones en 2024, frente a los 356,7 del año anterior. Solo fueron superados por los valencianos.

Y el gasto en los dos casinos que hay en la región -que recibieron más de 858.000 visitantes (68.300 más que en el año anterior)- ascendió a unos 86,9 millones de euros, 5,3 más que en 2023. El 59% de ese gasto total corresponde a las mesas y el 41% a las máquinas. En este caso, los casinos madrileños solo fueron superados por los catalanes, tanto en número de visitantes como en dinero jugado.

Por otra parte, la Comunidad de Madrid cuenta con 8.670 locales de hostelería que tienen, entre todos, más de 13.170 máquinas tragaperras. Ocupa el quinto lugar entre todas las comunidades autónomas en número de estos artefactos, por detrás de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León. Además, en la región existen 487 salones de juego, 58 salas de apuestas y 37 salas de bingo,

Bonos bienvenida

¿Por qué se gasta más? El Ministerio de Consumo ha puesto a los bonos de bienvenida que ofrecen las casas de apuestas en el punto de mira, al alertar esta semana de que han disparado el número de jugadores más de un 20%.

En este sentido, el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha impulsado una enmienda para que la futura Ley de Servicios de Atención a la Clientela incluya una prohibición de estos bonos para el juego online, que se recuperaron en el 2024 tras una sentencia del Tribunal Supremo.

Según datos de Consumo, el número de jugadores online aumentó un 21,63% en 2024, cuando volvieron los bonos de bienvenida.