DEMOGRAFÍA
Madrid crece un 0,22% en población durante el segundo trimestre, en línea con la media nacional
España alcanza un récord histórico con 49,3 millones de habitantes, impulsado por la inmigración
La población creció en el segundo trimestre de 2025 en todas las comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Ceuta. En la Comunidad de Madrid lo hizo un 0,22%, más o menos lo mismo que la media nacional. Solo descendió en Melilla.
Detrás de este crecimiento poblacional se encuentra el incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que disminuyó el número de gente que nació en España, según se recoge la Estadística Continua de Población (ECP) que ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En concreto, la población residente en España aumentó en 119.811 personas en el segundo trimestre y se situó en los 49.315.949 habitantes a 1 de julio de 2025, el valor máximo de la serie histórica.
De todas ellas, 95.277 eran personas extranjeras, hasta 7.050.174, mientras que la población de nacionalidad española aumentó en 24.534. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 508.475 personas.
Los mayores incrementos se dieron en Aragón (0,91%), Comunitat Valenciana (0,50%) e Illes Balears (0,42%). La Comunidad de Madrid creció en un 0,22%, en línea con la media nacional (0,24%), lejos del 0,45% que sumó durante el primer semestre del año.
Principales nacionalidades
Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el segundo trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 36.100 llegadas a España), la marroquí (25.000) y la venezolana (21.600).
Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la colombiana (con 9.800 salidas), la española (9.700) y la marroquí (9.200).
Últimos 12 meses
Si se tiene en cuenta el incremento de la población en los últimos 12 meses, tres comunidades, la Valenciana, Cataluña y Madrid, suman casi el 62% de los 508.475 nuevos habitantes de España y más del 55% de las 601.905 personas nacidas en el extranjero asentadas en territorio español desde el 1 de julio de 2024.
En términos relativos, la población de Madrid ha aumentado un 1,43% en este último año, solo por detrás de la Comunidad Valenciana (2,03 % más), y por delante de Aragón (1,35%), Cataluña (1,30%) y Murcia (1,15%), las cinco por encima de la media (1,04%).
- Leonardo Dantés, el extremeño que pasó de letrista de prestigio a bufón televisivo a raíz del fenómeno del ‘tamarismo’
- Transportes supera el ecuador de las obras para conectar en Madrid el AVE de Cataluña con el del noroeste
- Este pueblo de Toledo sigue usando un nombre franquista y aún no lo ha cambiado
- Este es el pueblo medieval de Castilla-La Mancha conocido como 'Toledillo': está a solo una hora de Madrid
- Los 33 tesoros históricos que Madrid corre el riesgo de perder: un nido de vándalos tras ser abandonados y expoliados
- Comienzan las afecciones al tráfico más intensas con el inicio de la segunda fase del soterramiento de la Castellana
- Sardinas en vinagre: el plato fresco y sencillo que propone el chef del mar Ángel León para este verano
- Un hombre resulta herido al ser arrollado por el Metro en la estación de Ciudad de los Ángeles