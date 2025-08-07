Madrid concentra 61.000 prestaciones del IMV con una cuantía media de 601 euros por hogar

La Comunidad de Madrid se consolida como una de las regiones con mayor incidencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV), con 60.987 prestaciones activas en julio de 2025. En total, 187.386 madrileños se han beneficiado de esta prestación.

Los últimos datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, publicados este jueves, muestran que el gasto mensual en la región alcanzó los 40,3 millones de euros en julio, lo que sitúa a Madrid como la segunda comunidad autónoma en volumen de prestaciones, solo por detrás de Andalucía. La cuantía media por hogar roza los 601 euros, la más alta de todo el territorio nacional.

Familias monoparentales

Los datos revelan un sesgo de género en la titularidad de las prestaciones: el 68,9% son mujeres (42.024), frente al 31,1% de hombres (18.963). Esto tiene que ver, sobre todo, por el gran número de familias monoparentales que reciben la prestación. En su mayoría, como indica el ministerio, hay una mujer al frente y menores a su cargo.

"La prestación supone una palanca esencial en un momento difícil de sus vidas, cuando sostener una familia sola implica un esfuerzo enorme. El IMV contribuye a dar estabilidad y seguridad a estas madres y a sus hijos e hijas, reconociendo su realidad y acompañándolos donde más lo necesitan", ha valorado este jueves ministra Elma Saiz.

Así, el análisis de la composición familiar muestra que los hogares unipersonales constituyen el grupo de beneficiarios más numeroso, con 14.143 prestaciones en la Comunidad de Madrid, seguidos de las familias de dos adultos con dos menores (8.433 casos) y los hogares de dos adultos con un menor (6.405).

Otro dato es que hasta 41.598 hogares madrileños perciben el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). Representa el 68% del total de prestaciones, lo que subraya hasta qué punto el IMV se posiciona como una herramienta de protección de la infancia en situación de vulnerabilidad.

Además, cuatro de cada diez beneficiarios en la Comunidad de Madrid son niños y adolescentes. En total, son 108.946 adultos y 78.440 menores de edad. Por sexo, hay 101.561 mujeres beneficiarias frente a 85.819 hombres.

Evolución del gasto

Desde que se puso en marcha del IMV en junio de 2020, Madrid ha acumulado un gasto de 1.707 millones de euros en esta prestación, lo que la convierte en la comunidad autónoma con mayor desembolso total, superando incluso a regiones con más prestaciones como Andalucía.

La cifra refleja tanto el número de beneficiarios como las cuantías superiores que se abonan en la región, y que están vinculadas a un mayor coste de vida.