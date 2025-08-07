Extinguido el incendio que ha paralizado los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona: ya se ha restablecido la circulación

Todos los trenes de alta velocidad de la línea entre Madrid y Barcelona se han detenido en las estaciones pero ya han recuperado la marcha

El fuego que ha paralizado la circulación ferroviara por su cercanía auna subestación.

El fuego que ha paralizado la circulación ferroviara por su cercanía auna subestación. / Adif

Vicente Mateu

Adif ha suspendido durante cerca de una hora la circulación por ambas vías entre Brihuega y Medinaceli por un incendio próximo a una subestación eléctrica propia de Adif, que podía afectar al cableado eléctrico. Ha afectado a todos los trenes de alta velocidad de la línea entre Madrid y Barcelona, detenidos en las estaciones.

El incendio ha podido ser sofocado rápidamente y de inmediato se ha recuperado progresivasmente la circulación. De momento, la única consecuencia parece ser el inevitable retraso. Según Adif, ha sido 8 los convoyes afectdaos y sufrirán un retraso medio de 30 minutos.

Según Renfe, estos son los trenes en circulación que resultados afectados:

• ALVIA 00801 Madrid - Pamplona detenido en Las Inviernas.

• AVE 03182 Barcelona - Madrid detenido en Calatayud.

• AVE 03203 Madrid - Barcelona detenido en Guadalajara.

• AVE 03192 Figueres - Madrid detenido en Zaragoza.

• AVE 02883 Málaga - Barcelona detenido en Madrid.

