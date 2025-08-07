Extinguido el incendio que ha paralizado los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona: ya se ha restablecido la circulación
Todos los trenes de alta velocidad de la línea entre Madrid y Barcelona se han detenido en las estaciones pero ya han recuperado la marcha
Adif ha suspendido durante cerca de una hora la circulación por ambas vías entre Brihuega y Medinaceli por un incendio próximo a una subestación eléctrica propia de Adif, que podía afectar al cableado eléctrico. Ha afectado a todos los trenes de alta velocidad de la línea entre Madrid y Barcelona, detenidos en las estaciones.
El incendio ha podido ser sofocado rápidamente y de inmediato se ha recuperado progresivasmente la circulación. De momento, la única consecuencia parece ser el inevitable retraso. Según Adif, ha sido 8 los convoyes afectdaos y sufrirán un retraso medio de 30 minutos.
Según Renfe, estos son los trenes en circulación que resultados afectados:
• ALVIA 00801 Madrid - Pamplona detenido en Las Inviernas.
• AVE 03182 Barcelona - Madrid detenido en Calatayud.
• AVE 03203 Madrid - Barcelona detenido en Guadalajara.
• AVE 03192 Figueres - Madrid detenido en Zaragoza.
• AVE 02883 Málaga - Barcelona detenido en Madrid.
