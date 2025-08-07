El Gobierno de Ayuso: "La única certeza que tienen los españoles cuando tienen que utilizar el Cercanías es que van a llegar tarde o no van a llegar"

"La única certeza que tienen los españoles cuando tienen que utilizar el Cercanías o cuando tienen que utilizar las líneas de tren de nuestro país, es que van a llegar tarde o no van a llegar". El Gobierno de Madrid ha decidido pasar a la ofensiva tras la sucesión de averías en la infraestructura ferroviaria, agudizadas en los últimos días. La imagen del tren que tuvo que ser remolcado hasta Almería resume bien la situación en la que se encuentran miles de ciudadanos. Y no sólo los madrileños.

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, pedía ayer la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y este jueves le ha pedido que invierta para mejorar la situación de los trenes de Cercanías, así como de los de Media y Larga Distancia.

Una reclamación que llega un día después de que el Ministerio de Transportes presumiera de un "récord histórico" en las inversiones destinadas al Corredor Atlántico, más de 2.000 millones entre enero y julio de este año.

"Un día sí y otro también"

Pero esto no basta. Desde Campo Real, el consejero García Martín ha recalcado que llevamos más de un año de incidencias en las Cercanías y los trenes de Alta Velocidad, de Media y Larga Distancia, que se producen "un día sí y otro también".

El también portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha lamentado de que "tenemos un Gobierno que no es que esté de vacaciones durante este mes de agosto, es que lleva de vacaciones desde que tomo posesión hace ya más de dos años", un Gobierno que sólo está pendiente de ver "cómo paga la factura de los peajes que le imponen los partidos independentistas para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda mantenerse en La Moncloa".

De Extremadura a Leganés

García Martín ponía este miércoles como ejemplo del "caos ferroviario" que los trenes de Media Distancia que conectan Extremadura con Madrid iniciarán y finalizarán su recorrido en Leganés del 22 al 30 de agosto debido a las obras de mejora que se están acometiendo en la estación de Atocha.

Estación de Leganés Central / COMUNIDAD DE MADRID

Los viajeros de esta línea con salida o destino Atocha podrán desplazarse entre esta estación de Atocha y la de Leganés usando su billete de tren en la línea C-5 de Cercanías, según informó Renfe en una nota de prensa. Pero esto, según el consejero de Ayuso, olvida unas Cercanías "totalmente saturadas".

"Los madrileños y a los extremeños, cuando tengan que utilizar ese tren, que ya tiene demasiadas incidencias y que ya tiene dificultades muy importantes, ahora se van a encontrar con que se quedan en Leganés, por la falta de planificación del ministro Puente y del Gobierno central, que ni está ni se le espera, cuando realmente tenemos actuaciones muy importantes que realizar".

De esta forma, ha apuntado el portavoz del Gobierno regional, los extremeños y los madrileños se encontrarán con "una dificultad más" cuando tengan utilizar el tren como medio de conexión entre las dos comunidades autónomas, ya que tendrán que quedarse en Leganés y luego coger un Cercanías "con la incertidumbre" que esto puede suponer.