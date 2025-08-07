OCIO

Las fiestas de San Cayetano continúan en Embajadores y La Latina: programación de hoy, jueves 7 de agosto

La Plaza General Vara del Rey y la calle Ribera de Curtidores se preparan para un nuevo día festivo

Imagen de las fiestas de San Cayetano 2025.

Imagen de las fiestas de San Cayetano 2025. / Alba Vigaray

Javier Quintana

Madrid

Penúltimo día de las fiestas de San Cayetano. La primera de las tres celebraciones que se suceden en Madrid este mes de agosto -- San Cayetano, San Lorenzo y la Paloma -- tocará a su fin este viernes, tras cuatro días de verbena que han llenado las calles de los barrios de Embajadores y La Latina de alegría, baile y diversión.

Los vecinos de estos barrios disfrutan esta semana de una exhibición de gigantes y cabezudos, de la música de Antón Cortés o del ritmo de DJ Tama sobre la tarima, además de limonada gratuita, cortesía de los vecinos de la calle del Oso, a los que se rinde en esta edición un homenaje especial por los más de 45 años que llevan "adornando su calle con esfuerzo, ingenio, creatividad y un profundo amor por las fiestas", tal y como ha recalcado el Ayuntamiento.

Este jueves continúa la actividad en la Plaza del General Vara del Rey y en la calle Ribera de Curtidores, con una programación apta para todos los públicos.

Programación de San Cayetano: jueves 7 de agosto

Plaza General Vara de Rey

  • 19.30 h. Actuación familiar CUENTA CUENTOS.
  • 20 h. DJ ALBERTO HACHE.
  • 21.30 h. Actuación castiza ESTAMPAS DE ZARZUELA.
  • 23 h. Actuación estelar de JUAN SALAZAR.
  • 00.30 h. DJ ALBERTO HACHE.

C/ Ribera de Curtidores, 2

  • 20 h. Actuación de SANTA BAILANTA.
  • 22 h. Actuación del ganador de “Destino San Cayetano 2025”.
  • 00 h. DJ SEBAS.

Plaza Cascorro

  • 13 h. Aperitivo vecinal y charanga.
  • 20 h. Taller de DJ. Organiza: AVV. La Corrala y AVV. El Rastro. Lugar: Plaza de Cascorro (kiosco de La Corrala).

C/ Encomienda, 18

7 y 8 de agosto, de 11.30 a 13,30 h. Talleres infantiles: Decoración de mochilas de tela, de llaveros y abalorios. Organiza: Asociación Distrito 12.

C/ del Oso

Noticias relacionadas y más

20.30 h. Limonada gratuita para todo el mundo repartida por los vecinos de la calle del Oso, amenizada con música castiza. Organiza: Vecinos de la calle del Oso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Leonardo Dantés, el extremeño que pasó de letrista de prestigio a bufón televisivo a raíz del fenómeno del ‘tamarismo’
  2. Transportes supera el ecuador de las obras para conectar en Madrid el AVE de Cataluña con el del noroeste
  3. Este pueblo de Toledo sigue usando un nombre franquista y aún no lo ha cambiado
  4. Este es el pueblo medieval de Castilla-La Mancha conocido como 'Toledillo': está a solo una hora de Madrid
  5. Los 33 tesoros históricos que Madrid corre el riesgo de perder: un nido de vándalos tras ser abandonados y expoliados
  6. Comienzan las afecciones al tráfico más intensas con el inicio de la segunda fase del soterramiento de la Castellana
  7. Sardinas en vinagre: el plato fresco y sencillo que propone el chef del mar Ángel León para este verano
  8. Un hombre resulta herido al ser arrollado por el Metro en la estación de Ciudad de los Ángeles

Susto en Valencia: roban un reloj de 100.000 euros a Calatrava... y lo recupera en minutos

Susto en Valencia: roban un reloj de 100.000 euros a Calatrava... y lo recupera en minutos

Estas son las fechas clave de las fiestas patronales 2025 de Pozuelo de Alarcón (y el cartel de los conciertos que vienen)

Estas son las fechas clave de las fiestas patronales 2025 de Pozuelo de Alarcón (y el cartel de los conciertos que vienen)

El nuevo desvío que afecta a miles de conductores entre Sanchorreja y Batán ya es una realidad

El nuevo desvío que afecta a miles de conductores entre Sanchorreja y Batán ya es una realidad

Madrid crece un 0,22% en población durante el segundo trimestre, en línea con la media nacional

Madrid crece un 0,22% en población durante el segundo trimestre, en línea con la media nacional

Las fiestas de San Cayetano continúan en Embajadores y La Latina: programación de hoy, jueves 7 de agosto

Las fiestas de San Cayetano continúan en Embajadores y La Latina: programación de hoy, jueves 7 de agosto

Última hora de la guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: Netanyahu reunirá este jueves a su gabinete de seguridad con el plan de ocupar toda Gaza

Última hora de la guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: Netanyahu reunirá este jueves a su gabinete de seguridad con el plan de ocupar toda Gaza