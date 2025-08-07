Las fiestas de San Cayetano continúan en Embajadores y La Latina: programación de hoy, jueves 7 de agosto

Penúltimo día de las fiestas de San Cayetano. La primera de las tres celebraciones que se suceden en Madrid este mes de agosto -- San Cayetano, San Lorenzo y la Paloma -- tocará a su fin este viernes, tras cuatro días de verbena que han llenado las calles de los barrios de Embajadores y La Latina de alegría, baile y diversión.

Los vecinos de estos barrios disfrutan esta semana de una exhibición de gigantes y cabezudos, de la música de Antón Cortés o del ritmo de DJ Tama sobre la tarima, además de limonada gratuita, cortesía de los vecinos de la calle del Oso, a los que se rinde en esta edición un homenaje especial por los más de 45 años que llevan "adornando su calle con esfuerzo, ingenio, creatividad y un profundo amor por las fiestas", tal y como ha recalcado el Ayuntamiento.

Este jueves continúa la actividad en la Plaza del General Vara del Rey y en la calle Ribera de Curtidores, con una programación apta para todos los públicos.

Programación de San Cayetano: jueves 7 de agosto

Plaza General Vara de Rey

19.30 h. Actuación familiar CUENTA CUENTOS.

20 h. DJ ALBERTO HACHE.

21.30 h. Actuación castiza ESTAMPAS DE ZARZUELA.

23 h. Actuación estelar de JUAN SALAZAR.

00.30 h. DJ ALBERTO HACHE.

C/ Ribera de Curtidores, 2

20 h. Actuación de SANTA BAILANTA.

22 h. Actuación del ganador de “Destino San Cayetano 2025”.

00 h. DJ SEBAS.

Plaza Cascorro

13 h. Aperitivo vecinal y charanga.

20 h. Taller de DJ. Organiza: AVV. La Corrala y AVV. El Rastro. Lugar: Plaza de Cascorro (kiosco de La Corrala).

C/ Encomienda, 18

7 y 8 de agosto, de 11.30 a 13,30 h. Talleres infantiles: Decoración de mochilas de tela, de llaveros y abalorios. Organiza: Asociación Distrito 12.

C/ del Oso

20.30 h. Limonada gratuita para todo el mundo repartida por los vecinos de la calle del Oso, amenizada con música castiza. Organiza: Vecinos de la calle del Oso.