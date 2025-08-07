COMUNIDAD DE MADRID
Cuatro detenidos como presuntos autores de más de 10 incendios en julio en la región
Uno de ellos habría provocado tres incendios forestales el 28 de julio
La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres en la Comunidad de Madrid como presuntos autores de más de una docena de incendios intencionados en la región. Los arrestos se produjeron en julio tras una intensa investigación.
Uno de los detenidos, un varón reincidente de 33 años, es el principal sospechoso de los incendios del 28 de julio en Fresnedillas de la Oliva, El Escorial y Valdemorillo. Estos fuegos calcinaron más de 27 hectáreas, provocaron cortes de carreteras y daños en el tendido eléctrico. El hombre ya había sido detenido por incendios forestales en la zona en 2024.
En San Martín de Valdeiglesias, otro hombre de 42 años ha sido arrestado por un incendio agrícola que afectó a un jardín botánico, destruyendo 1.5 hectáreas de terreno, árboles y 280 cepas de viñedo.
Finalmente, en Ciempozuelos, la Guardia Civil y la Policía Local detuvieron a dos hombres más, implicados en 14 incendios no forestales durante el mes pasado.
