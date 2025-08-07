La Comunidad de Madrid supera por primera vez los 200.000 usuarios del sistema de dependencia

La Comunidad de Madrid cuenta, por primera vez, con más 200.000 ciudadanos atendidos a través de los distintos servicios y prestaciones del sistema público de dependencia.

En concreto, según explica el Ejecutivo, hasta 200.236 las personas están recibiendo apoyos a la dependencia en la región. Son 29.154 más que hace dos años, al inicio de la actual legislatura, lo que supone una media de 1.100 nuevas personas beneficiarias cada mes.

"En total, los madrileños en situación de dependencia disponen de 280.509 recursos, que incluyen ayudas económicas, asistencia en domicilio y plazas en centros como residencias y espacios de atención diurna para mayores o personas con discapacidad", exponen. Es un dato que también ha aumentado desde julio de 2023, en concreto un 20,7%.

Más servicios

En un comunicado, el Ejecutivo explica que el nuevo servicio de teleasistencia avanzada en el hogar ya está totalmente operativo, con 400.000 nuevos dispositivos inteligentes. Eso ha ayudado a incrementar su cobertura en 20.892 beneficiarios, hasta alcanzar los 89.565, un 30,4% más.

También destacan el incremento registrado en la prestación económica destinada a cuidados en el entorno familiar. Así, exponen que en estos dos años se han incorporado 12.759 ciudadanos a este apoyo, por lo que actualmente lo perciben 56.382 usuarios, un 29,2% más.

Además, han superado la barrera de las 65.000 plazas de atención especializada, con más de 36.000 para personas mayores en residencias y centros de día, 21.900 en recursos de discapacidad o enfermedad mental grave, y 7.000 en la temprana de niños entre 0 y 6 años.