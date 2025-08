En el agosto madrileño, la música se relaja pero no para: juerga verbenera, jazz y hasta un festival de bandas tributo para quienes se quedan en la capital

Agosto no es un buen mes para la música en directo en Madrid. El éxodo vacacional vacía la capital, el público escasea y la oferta responde en consecuencia. Los festivales casi desaparecen del mapa hasta septiembre. Se acaban los Metropolitanos y Movistares Arenas al menos hasta final de mes. Y motores culturales de la potencia de Matadero y La Casa Encendida, con su importante dimensión sonora, se toman el descanso que merecen. Pero eso no quiere decir que en Madrid se imponga el silencio. Si se busca un poco, se seguirán encontrando rincones de la ciudad en los que suena algún instrumento, ya sea dentro de una sala o al aire libre.

Lo más concurrido y animado este mes van a ser las tradicionales verbenas que se encadenan en el distrito Centro, y que arrancan con las de San Cayetano este mismo martes y se extenderán a lo largo de dos semanas. Además de algún nombre de relumbrón como Azúcar Moreno (8 de agosto) o los más alternativos Anabel Lee (6 de agosto) actuando en la Plaza del General Vara de Rey, lo más divertido de las fiestas de la zona del Rastro estará como siempre en las barras en la calle que monta el Café Pavón, con djs invitados como Joaquín Reyes (sí, el humorista y escritor), Joe Crepúsculo, Abraham Boba (cantante de León Benavente) o Rocío Saiz dándolo todo, respectivamente, el 5, 6, 7 y 8 de agosto. En las de San Lorenzo el epicentro será la plaza Arturo Varea, donde habrá djs cada noche y bandas como La Cuarta Cuerda (11 de agosto) o Naked Family (12 de agosto). Y en las de La Paloma, por el escenario principal de los jardines de las Vistillas pasarán artistas tan veteranos y costumbristas como Antonio Carmona (14 de agosto), Café Quijano o Locomía (ambos el 16 de agosto).

El músico Joe Crepúsculo será uno de los DJs que animará la verbena de San Cayetano desde las barras del Café Pavón. / Manu Mitru

Lo de que no hay festivales no es del todo cierto. Se han terminado esos de cartel múltiple agrupado en una o dos jornadas como los que todos conocemos, pero también se le puede aplicar ese nombre a un ciclo de tan larga trayectoria como Veranos de la Villa, el principal sostén cultural de Madrid durante las semanas más calurosas y adormecidas del año. Este martes Condeduque celebra una noche muy especial con un doble concierto (con entradas separadas para cada uno, ojo) que incluye primero a la nueva sensación del flamenco, el cantaor Yerai Cortés, en formato solo a las 19h. Después, a partir de las 22h, la actuación primero de la maestra del cante Mayte Martín y después de la bailaora Patricia Donn acompañada de un cuarteto de voz e instrumentos.

En el mismo escenario se podrán ver, entre otros, ópera con la versión piano y voces de La Bohéme que propone Opera Garage (9 de agosto), las canciones más emblemáticas de la música de Almodóvar a cargo de Pasión Vega (12 de agosto) o una nueva Stereoparty del sello Subterfuge con cuatro bandas míticas de los 90: Fresones Rebeldes, Lady Banana, Psilicon Flesh y The Killer Barbies (13 de agosto). Otra localización del ciclo, el I.E.S. San Isidro de La Latina, acogerá jazz y otras músicas, con alguna otra estrella de relumbrón reciente como La Tania, que se llevó el Goya a la mejor canción original por la que hizo para el documental que C Tangana dedicó a su pareja, el citado Yerai Cortés. El ciclo se cierra el día 24 en el Parque Pinar del Rey con el homenaje de Lucrecia a Celia Cruz en su centenario.

Salas en movimiento

Paradójicamente, uno de los locales más llenos de vida en un mes en el que el pulso parece pararse en Madrid es el ahora mismo condenado a muerte, al menos tal y como lo hemos conocido, Café Central. El referente madrileño del jazz, que si nadie lo remedia cerrará las puertas de su local de la plaza del Ángel el próximo 12 de octubre, no acogerá este mes un programa tan legendario como el de aquel agosto de 1994 en que Tete Montoliú tocó en él prácticamente todas las noches del mes, pero actividad no le va a faltar.

Este miércoles y jueves se subirán a su escenario Adrián Costa y su Blues Band, el viernes y sábado lo hará el ganador de un Grammy Latino y clásico de la escena Iván ‘Melón’ Lewis en formato trío, y la semana se cerrará con la pequeña big band Good Men Swingtet el domingo. Después vendrán una serie de conciertos que ya han bautizado como ‘de despedida’, y que incluyen el soul y el blues de Betta & the Groovers (11 y 12 de agosto) o el acento cubano de proyectos como el Manuel Machado Quartet (13 y 14 de agosto), Havana-Madrid Saxs (15 y 16 de agosto) o César Filiú Quintet (17 de agosto). Sonidos de jazz más clásico son los de Jazz On Five (18 y 19 de agosto) o Ignasi Terraza, que actuará solo (23 de agosto) y en formato trío (24 y 25). Y hacia Brasil y su música se escora el dúo formado por Alon Javnai y Joca Perpignan (20 y 21 de agosto).

El pianista cubano Ivan 'Melon' Lewis actúa en el Café Central. / GEMMA MIRALDA

Más jazz podrá encontrarse en el Café Berlín con el pianista madrileño Álvaro Torres demostrando, en formato trío el 7 de agosto, por qué se está labrando un reconocido prestigio en Nueva York, donde vive y enseña música. Villanos y Clamores, otras dos salas consagradas a esta música, echan la persiana hasta finales de mes, pero la primera de ellas la vuelve a levantar el 29 de agosto nada menos que con un concierto de Instituto Mexicano del Sonido, que no es jazz pero por momentos sí lo es, porque lo que hace el chilango Camilo Lara, maestro de la electrónica alternativa, incluye todas las músicas posibles. La que no cierra es la Sala El Sol, donde además de su programación permanente de clubbing se podrán ver conciertos de la banda americana de math rock The Fall of Troy (20 de agosto) o de las leyendas del punk de San Francisco Avengers.

Versiones y electrónica

Otro pequeño festival, muy particular, es el que celebra de nuevo la sala Siroco: su Festival de Tributos tendrá noches dedicadas a Evanescence a cargo de la banda My Inmortal (7 de julio), a Linkin Park por Meteora (8 de agosto), a una Taylor Swift reencarnada en el proyecto Blank Space (28 de agosto), a Guns & Roses por los inefables Gansos Rosas (29 de agosto) o a Led Zeppelin por Last Zeppelin (30 de agosto). Además habrá noches más combinadas como las de versiones de temas pop/rock de ayer y de hoy a cargo de Sick Doctors (9 de agosto) o la que recorrerá temazos del rnb de los 2000s de la mano de la joven cantante madrileña Apocalysis (21 de agosto).

Precisamente la misma sala, Siroco, mantiene su habitual programación de electrónica en formato club durante todos los jueves, viernes y sábados de agosto, salvo los que corresponden a la semana del 11 al 17. Más electrónica hay en Cadavra, la sala de la calle Caballero de Gracia, que se queda de guardia todos los viernes y sábados del mes, y en Mondo Disko, que los jueves y sábados continúa con su programación, ahora trasladada a la Sala But, a base de house, techno y electro de primer nivel. Además celebrarán dos nuevas jornadas diurnas a cielo abierto en la Terraza Jowke, piscina incluida, el 14 y el 30 de agosto.

¿Cuándo podremos considerar terminada la época de escasez y una cierta vuelta a la normalidad? El 26 de agosto Shawn Mendes, prototipo canadiense del cantante de cara bonita y música radicalmente insulsa, reabre las puertas del Movistar Arena con todo el papel vendido, y esa misma semana se levantan las persianas de las salas que cierran, calentando motores para un septiembre en el que vuelve todo (festivales, giras internacionales y nacionales) salvo los grandes estadios. El parón, para muchos, habrá sido más que suficiente, quizá incluso demasiado largo: Madrid es una ciudad que se cansa enseguida de descansar.