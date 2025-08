Conciertos exclusivos a bordo de un catamarán: el microfestival que Madrid no tiene y haría la competencia al Metropolitano

No son el típico festival. Es cierto que lo encabezan nombres de altura, como Julieta Venegas y The Jayhawks, pero el foco es otro. Aquí, ojo, la música tiene sentido sólo si el entorno acompaña. Buscan poner en valor un entorno que, gracias a su patrimonio y gastronomía, brilla con luz propia. Su identidad es la prioridad. Y, claro, entre robles y rías, al atardecer, la estampa es única. Escuchar Me voy a bordo de un catamarán que recorre el cañón del Sil o Blue dentro de una bodega que siembra en plena Ribeira Sacra es rompedor: en tiempos del Metropolitano, han creado una propuesta desde el sosiego, alejados de la civilización. Se celebra en Sober, Samaniego, Fuenterrobles, Chantada y Moixent, entre otros pueblos. Cada uno con su particular enfoque vital, salpicado de arte. ¿Podría plantearse una idea así en Madrid? Tienen que darse ciertas condiciones.

“Ofrecen una experiencia completa que aúna música, tierra y cocina. La programación se caracteriza por la calidad y el respeto, promoviendo el turismo sostenible”, explica Carlos Montilla, director de Festivales Territorio. Bajo este nombre se aglutinan 17º Ribeira Sacra, Esférica, Tierra Bobal Fest y Nómade, los cuatro proyectos que ya han puesto en marcha. Todos se caracterizan por el impulso del transporte colectivo, la reducción de plásticos y el uso de mobiliario reciclado, lo que refuerza su compromiso medioambiental.

La nueva edición de Nómade tendrá lugar en septiembre. / CEDIDA

Morcheeba, Kevin Johansen, Iván Ferreiro, Morgan y Queralt Lahoz son algunos de los artistas que han visitado estas citas, que además suelen poner el foco en bandas autóctonas como Tanxugueiras, Guadi Galego, Gatibu, Amorante y Senior i El Cor Brutal. “Intentamos que el público tenga una relación con el entorno a través de numerosas actividades, entre las que destacan rutas paisajísticas y catas acústicas. La música es uno de los principales atractivos, especialmente por los escenarios donde suceden los conciertos: parques, plazas, miradores, barcos… Una oferta que puede realizarse a lo largo del día y en los distintos espacios habilitados, donde chef locales ponen el punto culinario”, prosigue Montilla. Para garantizar el mayor bienestar, el aforo es limitado. Un golpe sobre la mesa cuando, cada año, ojo, el interés no para de aumentar.

Por Esférica, que tendrá lugar entre el 22 y el 24 de agosto, pasarán Rita Payés y Anni B Sweet. / CEDIDA

Aquí no hay césped artificial ni norias gigantes, la única preocupación al visitarlos es llenar los pulmones de aire fresco: “Queremos artistas que entiendan este modelo y quieran tocar en espacios no habituales. A partir de ahí, nuestra misión es diseñar un cartel diverso que preste atención a bandas emergentes y que no se vea condicionado por las corrientes musicales de los grandes festivales. Tener una identidad propia y hacer disfrutar a oídos inquietos son nuestra prioridad en cada edición”.

Espacios naturales

El origen de Festivales Territorio fue el 17º Ribeira Sacra, que acaba de finiquitar su novena temporada. Lo ha hecho en la cresta de la ola, con 4.000 asistentes. Desde su origen, otros destinos se han interesado por la fórmula: “La llegada del resto ha sido natural y orgánica. Cada nueva incorporación ha tenido un proceso de estudio antes de hacerse realidad. Nos gustan los pequeños formatos, en diferentes localizaciones y donde prime la calidad”. Por el Tierra Bobal Fest, que organizó su tercera edición en junio, han pasado Conociendo Rusia y Quique González. Por su parte, en el Esférica, que tendrá lugar entre el 22 y el 24 de agosto, pasarán Rita Payés y Anni B Sweet. Y, en el Nómade, que desplegará sus encantos del 26 al 28 de septiembre, Duncan Dhu y Las Migas harán lo propio.

El Tierra Bobal Fest ha celebrado su tercera edición el pasado junio. / CEDIDA

Un concepto que, de plantearse en Madrid, debería cumplir unos requisitos: “Sería difícil un proyecto así en la capital, donde ya conviven numerosos eventos. Nos sentimos fuertemente alejados de las urbes, nuestro interés está en contextos rurales sobre los que podamos construir un impacto turístico equilibrado. Seguro que en la Comunidad hay espacios naturales que están más olvidados y destacan por sus particularidades. Sería una opción para deslocalizar la oferta cultural de la gran ciudad”, concluye Montilla. El tiempo dirá.