Bing Crosby, la estrella de la canción de Hollywood que fue a morir en La Moraleja

1977 no empezó con buen pie para Bing Crosby. El 3 de marzo de ese año, durante el transcurso de la actuación conmemorativa de los 50 años de carrera del artista norteamericano, Crosby se precipitó al foso de la orquesta del Auditorio Ambassador de Pasadena, California. Aunque el cantante salió del recinto en camilla pero tarareando "Off we go into the wild blue yonder", verso perteneciente al himno de las fuerzas aéreas estadounidenses, sus familiares y amigos se temieron lo peor. Según los testigos del accidente, de no haberse agarrado de uno de los telones, que contribuyó a desviar la trayectoria de la caída, Crosby se hubiera estampado contra la batería y la hernia discal provocada por el accidente hubiera sido una lesión mucho más grave, probablemente una rotura de columna vertebral.

Nacido en Tacoma (Washington) el 3 de mayo de 1903, Bing Crosby no tenía necesidad de continuar en el mundo del espectáculo. Considerada una de las grandes fortunas de Hollywood junto a las de Elvis, Frank Sinatra y Bob Hope —que diría de Crosby "que un día se rompió la pierna al tropezar con su propia cartera"—, el actor y cantante todavía conservaba la ilusión por su profesión. Además de ejercicios de nostalgia, como esa celebración de sus cincuenta años de carrera, Crosby seguía planteándose nuevos retos profesionales. Entre ellos, trabajar junto a artistas más jóvenes que, a sus 73 años, ya eran prácticamente todos. "Quiero hacer cosas que hasta ahora nunca había intentado. Los jóvenes por ejemplo, los conozco tan poco… Quiero trabajar para los jóvenes y con los jóvenes —declaraba el artista—. No solo los cantantes de la última promoción, sino también a su público, trataré de conquistarlo".

Después de más de un mes hospitalizado, el 5 de abril Crosby abandonó el hospital sonriente y, de nuevo, cantando uno de sus temas más populares: Oh! What a Beautiful Morning. A pesar de esa alegría, la convalecencia que aún tenía por delante hizo que se perdiera una de las actividades que más ilusión le hacían después de cantar: jugar al golf. Concretamente la Challenge S.A.R. El Conde de Barcelona, un torneo para mayores de 55 años celebrado entre los días 7, 8 y 9 de abril en el club mallorquín Santa Ponsa, al que ya había confirmado su asistencia y en el que participaban, entre otros, el propio Juan de Borbón y Cástor Ulloa, presidente de la Asociación Nacional de Jugadores Séniors de Golf.

Unos hoyos en Madrid

En septiembre de 1977, ya recuperado, Bing Crosby continuó con las celebraciones de sus cincuenta años de carrera presentándose en el Palladium de Londres. A diferencia de las tres horas de la actuación del Auditorio Ambassador, en esta ocasión las actuaciones apenas duraron 45 minutos pero, eso sí, se repitieron durante dos semanas. Un esfuerzo suficiente como para que, finalizadas las fechas contratadas, el artista decidiera tomarse un respiro y guardarse unos días para acudir, primero a Madrid y luego a Palma de Mallorca, para jugar 18 hoyos. "Yo no juego al golf porque me guste o me apasione, el golf es para mí simplemente una terapia. Sucede que el médico te ordena caminar o moverte y puestos a pasear, es menos aburrido si tienes una bola a la que darle un golpe de vez en cuando y encima siempre hay alguien dispuesto a acompañarte en esa difícil tarea", recordaba el artista en una de sus últimas entrevistas realizadas a su paso por la capital inglesa.

La cita madrileña tuvo lugar el 14 de octubre de 1977 en el Club de Golf La Moraleja (hoy, Real Club La Moraleja). La partida la había organizado César de Zulueta, presidente de la entidad, y participaban en ella, además del artista y el propio Zulueta, Valentín Barrios y Manuel Piñero. Después de acudir a misa junto a su anfitrión, Crosby se juntó a almorzar en las instalaciones del club con los demás jugadores. Al terminar la comida, se dirigieron al campo, en el que el artista volvió a hacer gala de su habilidad en el deporte y su simpatía. "Mientras iba andando, no paraba de canturrear y silbar. Y siempre bromeando y contando chistes. Algo increíble", recordaba Valentín Barrios al diario Pueblo.

Bing Crosby, en el centro con chaqueta rojiza y gorro blanco, el día de su último partido de golf en La Moraleja. / Real Club La Moraleja

Alrededor de las seis de la tarde, cuando se habían disputado ya los 18 hoyos con una reñida victoria de la pareja formada por Crosby y Piñero por un solo tanto, los cuatro jugadores se dirigieron a tomar algo a la cafetería. De camino, el cantante se derrumbó. "Llamamos rápidamente a un médico que es socio de La Moraleja —detallaba Barrios—. Vino inmediatamente y nada más reconocerle dictaminó que estaba muerto. Le puso una inyección e intentó que tragase unas pastillas, lo que fue imposible. Durante media hora le fueron aplicados masajes al corazón. Pero nada. Y en una ambulancia fue llevado al hospital de la Cruz Roja, en donde ha quedado el cadáver".

Hasta el hospital se desplazaron, además de los tres jugadores, el director del club, Rafael Silvela, el cónsul de Estados Unidos, sus secretarios y, posteriormente, el embajador, los cuales procedieron a localizar a los familiares del artista para darles la peor noticia. "El hijo de Bing Crosby está en Londres, pero fue imposible localizarle. Sin embargo, el presidente sí pudo hablar con su mujer, que estaba en Estados Unidos —relataba Barrios—. Cuando se le dio la noticia, su primera reacción fue preguntar por el resultado de la partida. Después dijo que se alegraba de que sus últimos momentos los hubiera pasado con un amigo como es César de Zulueta, y de que hubieran transcurrido jugando al golf, que era lo que más le gustaba".

Regreso a casa

En la madrugada del día 15 de octubre, el cadáver de Bing Crosby fue trasladado al Instituto Anatómico Forense. Una vez realizada la autopsia, que confirmó el ataque al corazón como causa de la muerte, el cuerpo fue embalsamado. En paralelo, la familia del artista viajaba desde Inglaterra y Estados Unidos a Madrid para hacerse cargo de las gestiones para la repatriación del cuerpo. A lo largo del día 17, el ataúd fue traslado a la terminal de carga del aeropuerto de Barajas para ser embarcado en uno de los vuelos comerciales de la TWA, en el que también viajaron su segunda esposa, Kathryn Crosby, y uno de los hijos de ambos, Harry, de 19 años, que portaba los palos con los que había jugado su padre.

Operarios transportan, en el aeropuerto de Barajas, el cadáver de Bing Crosby al vuelo que debía trasladarlo a EEUU. / EFE

El vuelo llegó a Los Ángeles el mismo lunes 17 y, al día siguiente, a las 6 de la mañana, se celebró un funeral católico en la iglesia de San Pablo en el barrio angelino de Westwood. A pesar de los deseos del artista de limitar el funeral a sus siete hijos —cuatro del primer matrimonio y tres del segundo— y su esposa, Kathryn Crosby reconocía que "aquellos que trabajaron con él durante cuarenta años tienen el derecho a estar presentes". Una decisión que hizo que también fueran autorizados a asistir amigos como Bob Hope, Rosemary Clooney, Phil Harris y el actor William 'Buster' Collier Jr.

Por su parte, en octubre de 1978, el Club de Golf La Moraleja constituyó, con la aprobación de la familia del artista, la Fundación Bing Crosby. Financiada inicialmente con los beneficios obtenidos por unas fotografías tomadas al descuido el día de los hechos por un paparazzo que las vendió a la Agencia EFE, esta institución sin ánimo de lucro tiene como objetivo favorecer y promocionar la difusión del golf, así como estimular y ayudar a cuantos hacían posible su práctica. No obstante, en su creación se percibe, además del sincero homenaje al cantante y actor, cierto aroma de descargo ante una reacción poco honrosa por parte del club el día del suceso. Si bien en su web se recuerdan los acontecimientos tal y como han sido narrados durante décadas, en declaraciones realizadas en el año 2000, Valentín Barrios reconocía: "llamamos a una ambulancia, solo para que pareciera que había muerto camino al hospital y no en el campo de golf. Todos sabíamos que había fallecido antes de que llegara la ambulancia".