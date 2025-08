La ola de calor desembarca en Madrid este fin de semana: predicción de la AEMET

Una nueva ola de calor llega a Madrid. Después de varias semanas en las que se ha gozado de un pequeño respiro, las altas temperaturas regresan a la capital, donde los termómetros alcanzarán los treinta y cinco grados y no bajarán de los veintiuno este viernes, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). No se ha establecido aviso alguno por altas temperaturas durante la jornada, después de varias semanas en las que la alerta amarilla y naranja ha sido constante en varias zonas de la región durante las horas centrales del día, pero sí que se ha comunicado un aviso amarillo por tormentas en la zona Metropolitana y el Corredor del Henares desde las 12:00 hasta las 21:00 horas, con rachas de fuerte viento asociadas a este fenómeno.

Tras el día de mañana, en el que lo más relevante será la inestabilidad en el centro y cuadrante sudeste peninsular al paso de una perturbación en altura, a partir del fin de semana se iniciará un ascenso ligero de las temperaturas que se generalizará durante los días posteriores, dando lugar a un probable episodio de ola de calor. A día de hoy la incertidumbre sobre la duración de la ola de calor es elevada, ya que la mayor o menor persistencia de la masa de aire de origen africano depende de la posición de la depresión en altura.

Ola de calor en Madrid

La AEMET ha pronosticado temperaturas máximas de treinta y seis grados para este sábado, siguiendo la línea de la jornada anterior. Las mínimas decrecen, no bajarán de los veinte grados. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no aplica ningún aviso por altas temperaturas, que venían siendo habituales durante las últimas semanas en la capital de España, y también dice adiós al aviso amarillo por tormentas de la jornada del viernes. Será un día con cielos despejados o poco nubosos y no se atisba riesgo de precipitaciones.

Con la llegada del domingo, el panorama cambia. Los avisos amarillos por altas temperaturas en las horas centrales del día regresan. Aunque gran parte de los escenarios ya predicen descensos ligeros a moderados en las máximas a partir del miércoles 6, es probable que este día todavía continúe el episodio de temperaturas anormalmente altas en el interior sur peninsular, superándose los 40 °C en varios puntos de la región.