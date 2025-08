Qué hacer en Madrid esta semana: arrancan las verbenas de agosto con San Cayetano, Yerai Cortés en concierto, las "pequeñeces" textiles del Museo del Romaticismo...

Dónde : Museo Reina Sofía (C. Santa Isabel, 52)

Dónde : Fundación Casa de México en España (C. Alberto Aguilera, 20)

Dónde : El Águila (C. Ramírez de Prado, 3)

El Museo del Traje recupera este verano esas creaciones consideradas durante siglos menores: las labores domésticas femeninas . Lo hace con Cosas tenidas por pequeñeces, una exposición curada por Selina Blasco y Patricia Molins que revisa las colecciones textiles del museo desde un prisma político y relegando su interés ornamental a una segunda capa. El título se toma prestado del Manual de señoritas o Arte para aprender cuantas habilidades constituyen el verdadero mérito de las mujeres, texto de 1827 en el que se puede leer con un paternalismo tan rimbombante como demoledor que “ni los descubrimientos en las ciencias llamadas sublimes, ni las acciones de los grandes héroes han influido tanto en la humana felicidad, como las cosas tenidas por pequeñeces”. Aquí, esas "pequeñeces" cuentan historias a través de bordados, daguerrotipos, dibujos, conchas o flores . Un conjunto de obras minúsculas que hablan del tiempo, del deseo, del ocio y de una sensibilidad silenciosa. Las piezas artesanales expuestas, muchas de ellas inéditas hasta ahora y restauradas para la ocasión, permiten a los visitantes asomarse a esos pequeños gestos y objetos de la vida burguesa del siglo XIX que no quedaban reflejados en los retratos familiares, pero que seducían sobremanera a las clases pudientes.

Dónde : Museo del Romanticismo (C. San Mateo, 13)

El próximo sábado 2 de agosto, la terraza de La Casa Encendida recibe a Tati au Miel , el proyecto sonoro de la artista multidisciplinar Tania Daniel . Nacida en Montreal, su música lleva la electrónica de vanguardia al terreno espiritual con ayuda, en ocasiones, de visuales inmersivos y una puesta en escena casi ritualista. Carousel, su último EP publicado por el sello Halcyon Veil, confirma su capacidad para crear espacios sensoriales en los que la identidad queer se escucha y se baila a ritmo de beats rotos y pads abrasivos. Artista nómada y creadora de atmósferas densas y poéticas, Tati au Miel ha pasado por festivales de referencia de músicas avanzadas como MUTEK o Sonic Arts y ha compuesto recientemente la banda sonora del filme Dancing on the Horizon, de Bhenji Ra. En su propuesta conviven el sonido, el texto, el cuerpo, el textil o la realidad aumentada , lo que convierte sus directos o dj sets en experiencias distintas a la anterior, dando lugar cada vez un nuevo diálogo entre lo íntimo y lo político, lo digital y lo ancestral.

Yerai Cortés lleva un año en boca de todos. Primero fue su guitarra la que sonó en escenarios de otros, acompañando al toque a artistas como Israel Fernández o C. Tangana. Después, su propio nombre empezó a resonar con fuerza, y el pasado diciembre dio el paso definitivo: el lanzamiento de su debut La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés, un proyecto íntimo y poderoso que se convirtió también en documental bajo la dirección de Antón Álvarez (C. Tangana) y en una de las grandes triunfadoras de los últimos Goya. Con apenas treinta años, el alicantino exhibe un oficio impecable en un disco al que no han dudado en tender la mano artistas de la talla de Remedios Amaya, Farruquito, La Tania o Israel Fernández, quienes se suman a esta suerte de relato compartido sobre el duelo, la memoria y la pertenencia. Será el próximo martes en el Centro CondeDuque cuando el guitarrista despliegue ante su público madrileño la que ha sido una de las mayores sorpresas musicales del flamenco contemporáneo. Queda por ver si se animará a tocar la canción que Cortés publicó el mes pasado con Judeline y si la gaditana se sumará a la fiesta.