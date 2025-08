Un pueblo de Madrid resucita con la llegada del cajero automático 12 años después de perderlo: "Eran 10 kilómetros para sacar efectivo"

La cuenta atrás ha comenzado. Tras más de una década sin posibilidad de sacar dinero en efectivo, los vecinos de Fresno de Torote esperan con ansia la instalación de un nuevo cajero automático. Pese a que todavía no conocen la fecha exacta de la colocación, que estiman será en una o dos semanas, saben cuál será su ubicación. “He escuchado que estará en el pequeño centro socio comercial que tenemos, que yo siempre he dicho que es nuestro lugar de encuentro, pues ahí está el supermercado, el veterinario, algunos bares y otros comercios”, cuenta una de las vecinas de Serracines. Con cerca de 2.600 habitantes, la mayoría de ellos concentrados en la pedanía de Serracines y las urbanizaciones de alrededor, el municipio situado al noreste de la Campiña del Henares forma parte del programa ‘Pueblos con Vida’. En él, la Comunidad de Madrid busca revitalizar los municipios de menos de 20.000 habitantes de la región con diferentes medidas.

Un total de 143 localidades, que suman más de 600.000 habitantes, se beneficiarán de medidas entre las que se encuentran: apoyo a la hostelería y al comercio rural, ayudas para la compra o alquiler de vivienda, oficinas de banca móvil, servicio de transporte a demanda o más cultura y formación, entre otros. Para los vecinos de Fresno de Torote, la llegada de un cajero supone un gran alivio. “Llevamos más de 12 años así. Hace unas semanas recibimos la gran noticia y esperamos que sea cuanto antes”, explica Ana Isabel Arias, alcaldesa de la población. Si bien asegura que esta cuestión ha supuesto varios años de lucha, señala que esta última negociación ha sido “muy sencilla” gracias al proyecto de la Comunidad de Madrid: “Los acuerdos los han hecho con entidades bancarias. Anteriormente, teníamos que hacer ocho o 10 kilómetros para poder conseguir dinero en efectivo y, obviamente, era un hándicap si se trataba de alguna urgencia. Querer tener dinero en casa es un derecho básico si queremos adquirir cualquier servicio o producto en Serracines”.

Entre la clínica veterinaria AniMANADA y el bar El Cantinoli se ubicará el cajero automático de Serracines. / AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE TOROTE

Arias, al frente de la alcaldía desde 2019, ha tratado de dirigirse a diferentes entidades bancarias con el fin de conseguir una sucursal en el pueblo: “Tanto con las que habíamos trabajado como con las que no, intentando negociar el poder trabajar juntos a cambio del cajero. Todos los esfuerzos terminaron siendo infructuosos. Nadie quería, hasta que el programa del Gobierno regional y el empeño, casi personal, de Isabel Díaz Ayuso, han solucionado la problemática. Al final, tenemos los mismos derechos que cualquier otro habitante de la capital”. Sin embargo, no todos se sienten ciudadanos de pleno derecho cuando les preguntan. “Los pueblos seguimos estando dejados de la mano de Dios, somos de segunda. Primero quitaron el banco, luego el cajero y cada vez que necesitamos efectivo, tenemos que ir a Daganzo, el municipio con la sucursal más cercana”, lamenta José Carlos, vecino de Serracines. A sus 76 años, ha aprendido a utilizar la aplicación de su entidad bancaria, aunque cuando necesita efectivo, también tiene que desplazarse.

Pagar en efectivo

“La gente mayor lo lleva muy mal porque tienen que pedirle a sus familiares que les acerquen el dinero. Pasa lo mismo con quienes no disponen de coche, que tienen que coger un autobús que tarda muchísimo y cuya frecuencia es ínfima. Hace muy pocos viajes y esto se ha vuelto un drama en el pueblo”, agrega. Hasta hace unos meses, cuando sus nietos eran menores de edad, tenía que coger el coche cada vez que querían hacer cualquier plan fuera del pueblo: “Bajaban a Madrid y, como a las 21:00 era el último autobús, tenía que bajar a recogerlos”. La necesidad ha pasado a ser urgencia en lo que a la tenencia de efectivo se refiere. “Hay mucha gente que no se maneja con las tarjetas o a la que, simplemente, le gusta tener dinero en casa. Además, algunos comercios de Serracines te obligan a pagar con billetes y monedas”, relata el fresnero.

En su caso, cada vez que realiza un pedido por internet, comienza la misma odisea: “Siempre lo hago contra reembolso y las empresas piden que sea en efectivo y con la cantidad justa, ya que el repartidor no lleva cambio. Alguna vez que no lo tenía justo, he tenido que pedirle al vecino, a ver si entre los dos podíamos reunir los 44,40 euros que me pedían. Si no está el vecino, le tienes que decir al mensajero que vuelva otro día”, subraya. El cajero está a punto de llegar, pero no es lo único que los vecinos de Fresno de Torote echan en falta: “Son necesarios muchos servicios que no tenemos, pero deben ser difíciles de conseguir, ya que siguen sin llegar al pueblo. Con el médico pasa lo mismo: un día está en Serracines y otro tenemos que conducir hasta otro pueblo para que nos atiendan”.

Para sacar dinero, los fresneros deben recorrer 20 kilómetros hasta la sucursal de banco más cercana. / AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE TOROTE

Acostumbrados a Bizum

Claudia, otra vecina del municipio, todavía recuerda cuando tuvo que dejar al técnico de la caldera esperando media hora en la calle porque no disponía de suficiente dinero en casa. “No tenía datáfono y tuve que hacerle salir a la calle mientras cogía el coche, iba a Daganzo y volvía con la cantidad exacta. Me pasó también con el gasoil. Iba a pagar 600 euros, no funcionaba el aparato y no tenía ese dinero en efectivo. Si hubiera habido un cajero, habría tardado un minuto, pero tuve que conducir al pueblo de al lado”, critica. Tras más de una década sin cajero en Fresno de Torote, la madrileña define la situación como “complicada”. “Es muy limitante. Ahora porque se admite tarjeta, pero antes ibas a comprar y, si no tenías efectivo, no podías pagar. En el bazar, por ejemplo, te piden un mínimo para pagar con la tarjeta. Y si no, son 10 kilómetros de ida y otros 10 de vuelta cada vez que lo necesites. Aunque suene raro, en pleno siglo XXI, no todos llevamos cinco euros en el bolsillo. Estamos muy acostumbrados a Bizum”.

A su juicio, lo que viven algunos vecinos es un “drama”. Pese a que una oficina móvil aparca en el pueblo esporádicamente, “es un follón porque tienes que tener dinero en casa y eso únicamente soluciona a los clientes de la entidad. El resto nos quedamos igual”, admite la joven. Como ella, muchos fresneros no son partidarios de tener dinero en casa: “Si te roban, es un peligro tener tanto dinero guardado. La tarjeta es mucho más cómoda”. Cuando ocurren situaciones atípicas, como el apagón que afectó a toda la península ibérica el pasado mes de abril, el efectivo ocupa las mentes de todos: “Casi nadie aquí tenía billetes y los datáfonos tampoco funcionaban. Fue un caos. Mucha gente tuvo que dejar la compra. Por lo tanto, es maravilloso que nos pongan un cajero porque dejaremos de conducir 20 kilómetros cada vez que necesitemos sacar efectivo. Nos dará vida, autonomía y dejaremos de depender del coche o el transporte público. Es algo vital, debería ser una necesidad básica en todo municipio”. A la espera de buenas noticias, los habitantes de Serracines y alrededores, cuentan los días para poder sacar dinero en su propio pueblo.