El Conde de Torrefiel: “La rabia con la que hemos trabajado en los últimos 15 años ha sido lo que ha potenciado nuestra poética y nuestra forma de hacer”

No es fácil hablar de un proceso de creación. No lo es para la periodista, que apenas tiene información sobre los pasos que está dando el artista, y no lo es para el creador o creadora, que está tanteando, que está probando, que se está haciendo preguntas que aún no tienen respuesta y qué necesidad de compartir tantas dudas y tanta vulnerabilidad con alguien ajeno al proceso. Aun así, no hay conversación más gozosa que la que está plagada de incertidumbre, en la que aún no se ha fijado un relato que se repetirá después, cuando la obra esté acabada y haya que presentarla públicamente. De esto va esta serie de artículos veraniegos, que buscan compartir el territorio frágil de “una escritura de lo no escrito”, como dijo Marguerite Duras, ese lugar tierno en el que todo está por hacer.

Todos los protagonistas de esta serie son referentes del teatro contemporáneo en España y comparten el hecho de estrenar la próxima temporada en Madrid y estar ahora mismo en pleno proceso de creación. David Lynch dijo una vez que llevaba gafas de sol porque había visto el futuro y era luminoso, y los creadores que pasarán por estas páginas lo harán, tal vez, con esas mismas gafas de Lynch porque a todos les une estar viviendo un momento profesional excepcionalmente luminoso: el malagueño Alberto Cortés trabaja por primera vez con un artista plástico y prepara su gran salto a la escena internacional; el colectivo catalán Las Huecas estrena una pieza sobre y contra la ultraderecha con un apoyo del teatro público inédito en su trayectoria; Pablo Messiez cumple el sueño de trabajar con la bailaora y coreógrafa Rocío Molina y trabaja, al mismo tiempo, en una obra de Duncan Macmillan protagonizada por Irene Escolar, e Iván Morales afronta el tercer proceso en torno a una misma obra, El día del Watusi, de Francisco Casavella, un proyecto en el que ha estado años inmerso y que define como su gran “ballena blanca”. Y, finalmente, El Conde de Torrefiel, la compañía formada por Tanya Beyeler y Pablo Gisbert, con la que salda una gran deuda pendiente el teatro público, son los encargados de abrir estas conversaciones sobre procesos y creación.

Han estrenado en Avignon, en el Festival de Otoño de París, en el Kunsten de Bruselas o en el Festival de Viena, pero El Conde de Torrefiel forma parte de esa liga de creadores españoles con más proyección internacional que apoyo institucional en España. Esta nueva temporada, la compañía vive algo radicalmente nuevo en sus 15 años de trayectoria: por primera vez un director del Centro Dramático Nacional, en este caso Alfredo Sanzol, programa una de sus piezas y, por primera vez también, la compañía hace temporada en un teatro, con funciones durante un mes. Es cierto que El Conde estuvo programado en el CDN una sola vez, en 2015, pero no fue por decisión de su director, entonces Ernesto Caballero, sino por la iniciativa de Getsemaní de San Marcos, Carlos Marquerie y Emilio Tomé, comisarios de las dos ediciones del ciclo El lugar sin límites, producido por el CDN.

Gisbert y Beyeler trabajan estos días en su próximo proyecto, 'LEXICON'. / Ricardo Cases

Beyeler y Gisbert trabajan desde hace meses en LEXIKON, cuyo estreno absoluto será el 24 de abril en el Teatro María Guerrero del CDN, que coproduce la pieza junto al Teatre Lliure, además del Teatro Odeón y el Festival Otoño de París. Tras su paso por Madrid, la obra viajará a esos escenarios: “Nosotros somos una compañía de gira y lo que nos interesa mucho de esta experiencia es poder estar un mes en escena. No nos ha pasado en la vida”, dice Tanya Beyeler. Además de esta nueva obra, la compañía ultima la publicación de Manifiesto sonoro en la editorial La Uña Rota, un nuevo libro, tras Mierda bonita, que acogerá sus textos de los últimos años, desde Guerrilla hasta La luz de un lago.

La conversación con este diario sucede a mediados de julio, justo en ese momento en el que, dicen ambos, “estamos pensando la pieza, preparando los cimientos para empezar a construir”.

PREGUNTA. ¿A partir de qué idea?

TANYA BEYELER. La idea troncal es la transfusión y el teatro como un espacio de transfusión de ideas. Partimos de la metáfora entre transfusión de sangre y transfusión de ideas. La transfusión de ideas a través del lenguaje y la transfusión de vida, a través de la sangre.

PABLO GISBERT. Una de las tesis de la pieza es cuáles han sido los centros de transfusión de ideas para la supervivencia humana, cuáles han sido los focos de pensamiento, los manantiales de ideas. Estamos pensando en cómo fluyen las ideas, cómo se mueve el pensamiento, dónde nace, quién lo transmite, quién lo recibe, cómo se extrae… Y todas estas tesis o hipótesis son el punto de arranque de LEXIKON.

P. ¿Hablamos también de ese marasmo de las redes sociales donde se comparte mucha información pero muy poco conocimiento?

TB. Claro, lo que apuntas es bastante contemporáneo. ¿En qué momento la información viene a ser conocimiento? No lo es para nada. Vivimos en la ilusión de un conocimiento que es solo circulación de información y, de alguna manera, anticonocimiento.

PG. El conocimiento es libertad, es placer y es sabiduría, pero esa información genera adicción, no conduce al placer ni a la felicidad sino a todo lo contrario, entristece y deprime.

TB. En esta pieza seguimos también la línea de Una imagen interior en lo que tiene que ver con el lenguaje: las palabras que se utilizan, que se intercambian, que se trasvasan, que se transfieren entre personas o desde los focos de poder al pueblo son formas de construir mundo. Las palabras que utilizamos son, al mismo tiempo, un vehículo de expresión y un vehículo de dominación. La pieza se llama LEXIKON porque nos centramos en el tema de la palabra como un generador de mundo, como un código para expresarnos, para definirnos y para narrarnos. Y, a la vez, LEXIKON nos interesaba porque nos gustaría afianzar en el CDN nuestro léxico personal, el de El Conde de Torrefiel, que es un léxico híbrido hecho de transfusiones, de mezclas, en el que hay dispositivos y distintos lenguajes: cinematográfico, coreográfico, performativo y teatral.

'La Plaza', una pieza de El Conde de Torrefiel de 2018. / Gianluca Di Ioia - La Triennale di Milano

P. Esta nueva pieza sigue a Una imagen interior y La luz de un lago, ambas con mucha presencia del dispositivo escénico, lo visual por un lado y lo sonoro por otro, y en 'LEXIKON' aparecen el lenguaje y la sangre, pura organicidad. ¿Es un giro consciente?

TB. Es interesante lo que dices. Cuando supimos que íbamos a estar en el María Guerrero lo primero que hicimos fue ir a verlo y realmente es un teatro de palabra, está diseñado arquitectónicamente para escuchar. Queremos que el dispositivo que prime en esta pieza sea la palabra, que desde El Conde de Torrefiel se declinará con proyecciones, con voz en off, pero también con palabra dicha. Y sobre eso hemos montado la idea de LEXICON, sobre el hecho de que vamos a estar en un sitio configurado para escuchar, donde la palabra ocupa el centro, y eso nos parece muy interesante. Sobre esta cosa de lo orgánico estoy muy de acuerdo con lo que dices, me parece que has tenido una intuición que yo también tengo, y juega mucho a favor en este momento en el que la palabra y la difusión del conocimiento y la información, eso que nos une y nos define como sociedades y como cuerpo social, está siendo tomado cada vez más por la tecnología. Queremos poner en conflicto de manera visual, en escena, el diálogo entre la máquina y la persona, entre el cuerpo orgánico y el cuerpo mecánico. Estamos trabajando en unas caras robotizadas, unos robots que puedan compartir espacio con cuerpos orgánicos que bailan, que hablan y que se mueven. Serán interlocutores y, al mismo tiempo, cámaras de videovigilancia. Están ahí para vigilar y para hablar con nosotros, tanto con el público como con los intérpretes. Queremos hacer un coro griego de máquinas en pedestales, que hablan al público, hablan a los cuerpos y hablan entre ellos. Y miran a lo humano.

PG. Son caras hiperrealistas. Hay una escena en la que habrá seis caras y otra más a la que hemos llamado ‘la cara de Nivea’ porque va a ser tan grande como un balón de Nivea. Es una cara de un metro, un oráculo, tenemos ya prototipos reales y es muy, muy bonito. Utilizan nuestro lenguaje y te van a emocionar con las palabras, te van a hacer una transfusión de ideas, pero no tienen sangre, no tienen alma. No son humanos, pero su posición es enamoradiza y seductora. Y peligrosa, a la vez.

P. ¿Estamos hablando también de ese diálogo con la IA, tan presente últimamente?

TB. Puede dialogar con eso, pero no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es el foco de lo humano en contraposición a la máquina.

P. Y la sangre, ¿qué presencia tendrá en escena?

TB. Este es el tema. Nuestra idea es hacer cada día una extracción de sangre. Esta es la idea principal, la primera idea. Vemos el CDN, que es un sitio de palabra, y juntamos la palabra y la sangre. Y sobre estos dos elementos estamos construyendo el cuerpo teórico y declinándolo en dispositivos escénicos. ¿Qué pasará? Ya lo veremos.

PG. Este espacio de la extracción, que de alguna forma es gravitacional, es el acto real y paralelo al acto ficcional que acompaña todo.

TB. Es el disparador del gesto poético que vendrá después. Obviamente el CDN nos dice, pero, ¿no podéis hacerlo de mentira? Sí, puedo hacerlo de mentira, pero el valor del gesto cambia completamente.

PG. Es como en (nuestra pieza) Kultur, que no podía ser un acto sexual de mentira, tenía que haber sí o sí unas penetraciones y unas felaciones y unos cunnilingus para acompañar el texto que iba con voz en off.

TB. Para nosotros la parte performática es lo que realmente define el teatro contemporáneo, el hecho de que está atravesado por algo que es único, muy real, muy inmediato y que no es una representación. De esa manera se amplifica y potencia lo que luego será la representación, el dispositivo escénico, la composición… Sin ese gesto, el valor no es el mismo, el resultado de la ecuación es otro.

PG. Una de las imágenes poéticas que estamos trabajando es la boca como corte y hemorragia del cerebro. La boca abierta como herida donde surgen las palabras, las palabras envenenadas que infectan y afectan a los demás. Esta boca abierta, esta herida, lanza una hemorragia de palabras cuando el interior está podrido, y esa hemorragia de palabras es paralela a la idea de la hemorragia de sangre. Queremos que haya un momento donde surja todo un palabrerío, un monólogo con la palabra lanzada, inconexa, ilógica e irracional, un flujo que sale como si fuera la última hora de vida de una persona que se derrama, que se desangra.

P. ¿En qué fase del proceso están ahora mismo?

TB. En marzo entramos en el CDN y empezamos los 45 días de ensayo que pauta el teatro, pero antes haremos ensayos por nuestra cuenta para resolver toda la parte técnica, que para nosotros es muy importante, y la urgencia ahora está más en eso. También hemos activado todos los prototipos de la parte mecánica, todos los robots, la luz y la idea de escenografía, porque el CDN quiere todo eso enseguida. Estamos debatiendo también sobre los intérpretes, que es la parte más delicada porque tienen que poder encarnar aquello que se dice. Habrá cinco o seis en escena y suponemos que uno de ellos será una persona con formación médica para poder extraer sangre porque a ellos (el CDN) se les hace mucha bola que venga alguien de fuera a sacar sangre, pero nosotros ya conocemos a dos o tres actores que tienen formación médica. Nuestra idea es hacer una residencia en febrero y poder cerrar técnicamente la pieza ese mes, porque cuando entras al CDN ya todo es traspaso a sus técnicos, no hay investigación. Y también estamos trabajando con un equipo audiovisual, el mismo con el que trabajamos en La luz de un lago, para que haya cine en LEXIKON, queremos que haya una película en la pieza.

'La luz de un lago', una de las piezas más recientes de El Conde de Torrefiel. / Cedida

P. Es la primera vez que el Centro Dramático Nacional les programa y es también la primera vez en 15 años de trayectoria que hacen temporada en un teatro. ¿Cómo están viviendo esto?

PG. La rabia, y creo que es esa la palabra, con la que hemos trabajado en los últimos 15 años ha potenciado una poética y una forma de hacer propia. Si hubiéramos entrado a los dos o tres años en contextos más institucionales, creo que no hubiéramos sacado toda la bilis, toda la rabia y toda esa potencia para tener toda la red de casas europeas e internacionales que ahora tenemos y que nos permite algo muy interesante, que es poder vivir en mi pueblo, en Ontinyent, alquilar una nave y continuar trabajando desde aquí. No hace falta estar en Madrid y en Barcelona. ¿No nos quieren aquí? Tranquilas. ¿No nos llama ninguna institución española de las potentes, de las grandes? Ningún problema. Ahora, 15 años después, entendemos que tuvimos que sacar los colmillos para poder hacer cosas que, algunas de ellas, creo que serán recordadas cuando nos muramos, pero viene de que en casa no nos llamaron.

TB. Vamos a hacer una obra de El Conde de Torrefiel, conscientes de que llegará a un público al que normalmente no llegamos. Es algo que celebramos y que no nos da miedo. Ya tenemos una edad, está bien poder estar un mes en cartel, para nosotros es una cosecha. Pero nosotros tampoco hemos hecho nunca una campaña para reunirnos con el CDN, el Lliure o el TNC y presentarles proyectos. Igual si hubiéramos forzado la máquina podría haber ocurrido antes, pero no lo hemos hecho.

PG. Yo observo desde hace años que las piezas las firma gente que tiene estudios de cine, que ha trabajado en series o en Netflix, son guionistas. Y pienso muchas veces en la falta de poetas, gente como Angélica Liddell o Alberto Cortés, que no son guionistas, que son poetas. ¿Dónde está esta gente que debe ocupar el teatro porque lo que hacen es anti guión, es anti cine, es anti Netflix, es anti serie? Son modos de pensar abruptos, enmarañados y personales. Y ahora más que nunca tienes que hacer una obra de teatro abrupta, una obra de teatro que caiga contra el público, que no responda a un algoritmo, que no responda a una regla o una fórmula.

P. ¿Se van a permitir algún lujo en esta producción que no se permitieran en piezas anteriores?

TB. Hemos hablado mucho de la tentación de hacer escenografías, vestuarios… eso de pensar que, como estás en el CDN, tienes que sacar tu mejor vestido. No es así. El mes en el CDN será tu mejor vestido, pero tú no tienes que sacar ningún vestido más que el tuyo. No vamos a perder el tiempo en complicarnos la vida con lo externo y, además, nosotros seguimos con la idea de gira y yo no voy a hacer una gira con un camión.

PG. Hay algo nuevo que sí estamos invocando y es que queremos que la pieza dure más tiempo que las anteriores de El Conde. Experiencias teatrales chulas como Ophelia's Got Talent, de Florentina Holzinger o Vudú, de Angélica Liddell son piezas de tres, cuatro o cinco horas que rompen el día, que rompen la semana. Nosotros vamos a intentar superar las dos horas.