Madrid despide el mes de julio al tiempo que se prepara para una nueva ola de calor: pronóstico de la AEMET para este viernes

Madrid despide un mes de julio un tanto más frío de lo habitual. Las temperaturas han estado por debajo de las medias establecidas para esta época del año. Pero la 'tregua' dice adiós esta misma semana. Este jueves, los termómetros alcanzarán los treinta y cinco grados y no bajarán de los veinte, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). No se ha establecido aviso alguno por altas temperaturas durante la jornada, después de varias semanas en las que la alerta amarilla y naranja ha sido constante en varias zonas de la región durante las horas centrales del día.

De cara al fin de semana, se espera el regreso de la alerta amarilla por altas temperaturas la zona Metropolitana y el Corredor del Henares desde las 13:00 hasta las 21:00 horas. Hasta entonces, la climatología en la capital seguirá siendo agradable, pero una nueva ola de calor ya acecha la península de cara al comienzo del mes de agosto.

Precacución de cara al fin de semana

La AEMET ha pronosticado temperaturas máximas de treinta y cinco grados para este viernes, siguiendo la línea de la jornada anterior. Las mínimas también aumentan, no bajarán de los veintiuno. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no aplica ningún aviso por altas temperaturas, que venían siendo habituales durante las últimas semanas en la capital de España. Será una jornada con cielos despejados o poco nubosos durante gran parte del día y no se atisba riesgo de precipitaciones.

Se espera alcanzar los 40 grados durante varios días de cara a la próxima semana. De hecho, la AEMET advierte que "el modelo ECMWF prevé para Madrid un episodio de calor por encima de lo normal la semana que viene". Para aquellos que no puedan huir de la región rumbo a zonas costeras o de montaña, deberán encontrar en parques o refugios climáticos sus mejores aliados para combatir una nueva ola de calor en la capital.