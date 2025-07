Esteban Navarro, especialista en diagnóstico prenatal y obstetricia de una clínica madrileña: "Durante el embarazo, es fácil caer en la trampa de buscar respuestas en Google"

En 2024 se registraron 322.034 nacimientos en España, un aumento del 0,4 % con respecto al año anterior, algo que supone el primer incremento en una década, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En cuanto al perfil de las madres, se observa un claro retraso en la edad de maternidad. El número de madres con 40 años o más ha crecido un 8,5% en los últimos diez años. En términos relativos, mientras que en 2014 el 7,2 % de los nacimientos fueron de madres de 40 años o más, en 2024 ese porcentaje se elevó hasta el 10,4 %.

La situación económica y la crisis de la vivienda son algunos de los factores que provocan esta circunstancia. También hay otras voces que defienden que las nuevas generaciones no quieren tener hijos porque buscan un mayor disfrute de su vida personal. Sin embargo, sigue habiendo padres que abordan el reto de la paternidad, pero muchos de ellos caen en el error de no acudir al lugar adecuado en busca de información.

Esteban Navarro, especialista en diagnóstico prenatal y obstetricia, recomienda evitar las búsquedas en internet. / QUIRÓNSALUD / Europa Press

"Buscar respuestas en Google puede provocar más ansiedad que información útil"

El doctor Fermín Esteban Navarro, especialista en diagnóstico prenatal y obstetricia, desaconseja acudir a internet para consultar o transmitir sus inquietudes acerca del embarazo. "Google no es el mejor lugar para buscar respuestas en este caso. Puedes encontrar información muy valiosa, pero también puedes encontrar muchas cosas que realmente te van a generar ansiedad y te van a generar más problemas que soluciones", afirma el doctor. "Yo de broma les digo que cuando se quedan embarazadas muchas veces les tendrían que cortar internet, que sería muy adecuado", bromea.

Esteban Navarro recomienda "preguntar a su médico o a su matrona", como personas especializadas en la modalidad. "No están enfermas, nosotros les vamos a decir lo que no pueden o lo que no deben hacer, lo que no pueden comer o lo que no deben hacer. Por lo general, son muy poquitas cosas y deben hacer una vida lo más normal posible", aconseja el especialista en diagnóstico prenatal y obstetricia.

Recomendaciones de cara al embarazo

Más allá del lugar al que acudir en caso de duda, el doctor Esteban Navarro ofrece dos consejos de cara al período de gestación. "Es importante cuidar la dieta, también lo es cuando una mujer no está embarazada. También hay que cuidarse y hacer deporte. Es importante llegar en buen estado de forma al parto, debido a que es un ejercicio físico bastante intenso", explica. "Pero mientras hacen deporte deben estar asesoradas o guiadas por gente especializada, evitando así ejercicios contraproducentes en el embarazo", advierte el especialista.