Denegada la suspensión cautelar de la licencia del circuito de F1 solicitada por Más Madrid

Los varapalos judiciales han cambiado de bando en la capital. Como ya hiciera a mediados de junio con la paralización del Plan Especial para el proyecto de Fórmula 1 de Ifema, la Justicia madrileña ha vuelto a pronunciarse en contra de Más Madrid. En este caso, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 27 ha rechazado las cautelares solicitadas por la formación liderada por Rita Maestre contra la licencia de construcción y ejecución del circuito concedida por el Ayuntamiento.

En su demanda, el líder de la oposición invocaba el principio de precaución, alegando que la construcción del circuito puede provocar daños irreversibles al medio ambiente y la salud de los residentes de las zonas cercanas. Denunciaba también la "falsa apariencia de temporalidad" de las instalaciones autorizadas por el Consistorio y argumentaba que la licencia vulnera los objetivos del Plan Especial aprobado para el recinto.

En el auto judicial, al que ha tenido acceso este periódico, los magistrados sostienen que, al contrario de lo que argumentaba Más Madrid, no existen pruebas de que se vaya a producir un daño irreversible que justificase la paralización cautelar. El tribunal señala que la alegación de perjuicios a la salud y el medio ambien es "genérica" y "carente de prueba alguna", de forma que aceptarla "daría a entender que cualquier construcción debería paralizarse por el mero hecho de provocar molestias".

Por lo que respecta al supuesto carácter permanente de los efectos, el, escrito apunta que las obras e instalaciones que se van a ejecutar son temporales y desmontables. “No se aprecia irreversibilidad de la situación generada por la ejecución del circuito", exponen los magistrados, "dada la reversibilidad de la situación de los terrenos eventualmente afectados". En cuanto a la contaminación acústica, otra de las cuestiones denunciadas por Más Madrid, el auto recoge que el proyecto incluye medidas paliativas contra el ruido, no siendo la suficiencia o no de las mismas motivo que conlleve "a priori la necesidad de suspender la implantación del uso".

En suma, "no hay indicios de claros de ilegalidad manifiesta ni fundamentos suficientes para anticipar un fallo favorable al recurso", subraya el escrito judicial, que recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya denegó las cautelares solicitadas por los de Maeste contra el Plan Especial. A la vista de todo lo anterior, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 27 deniega la petición y condena a Más Madrid a pagar las costas procesales, fijadas en 200 euros.