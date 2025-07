Cibeles revisará el centro de acogida de Carabanchel por si incumple la normativa como el de Pozuelo

Tras lo sucedido en Pozuelo, donde el Ayuntamiento ha ordenado el cese de actividad del centro de acogida de migrantes por carecer de la licencia de la preceptiva licencia de uso, el Consistorio madrileño va a proceder a revisar si el centro homólogo de Carabanchel incurre en la misma infracción.

"En este momento no tengo información de que sea asi, pero lógicamente los servicios de Urbanismo de la casa harán las comprobaciones pertinentes", ha asegurado la vicealcaldesa y alcaldesa en funciones de Madrid, Inma Sanz, al ser preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este jueves.

El Centro de Acogida y Derivación de Migrantes (CAED) de Carabanchel, inaugurado en 2023 dentro de las instalaciones del Cuartel Arteaga del distrito como respuesta a la creciente crisis migratoria, cuenta con cerca de 1.900 plazas para atender a personas recién llegadas a España en situación de máxima vulnerabilidad y potenciales peticionarios de protección internacional.

Orden de cierre del Ayuntamiento de Pozuelo

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha ordenado la paralización de la actividad en el centro de refugiados de la localidad, en el que el Gobierno pretendía acoger hasta a 400 menores migrantes procedentes de Canarias, sin contar los 647 que pasarán a tutela de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento de Pozuelo, que ha confirmado a este periódico la información adelantada por El Mundo, argumenta que el centro no tiene licencia de actividad. Basándose en eso, este miércoles 30 de julio notificaron la suspensión de manera cautelar, "como se hace en cualquier otra circunstancia, sea un restaurante, una guardería o cualquier otra actividad". "No es nada distinto que no se haya hecho en otras en otras ocasiones, cualquier establecimiento que presta un servicio tiene que cumplir con sus licencias", aseguran.

Apoyo al recurso de la Comunidad

Además de avanzar la intención de comprobar si el centro de Carabanchel cuenta con la licencia necesaria, Sanz también ha mostrado su apoyo al recurso presentado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ante el Tribunal Supremo contra el decreto de reparto de migrantes del Gobierno central.

"Creo que hace extraordinariamente bien la Comunidad de Madrid en presentar ese recurso, porque es un reparto absolutamente injusto y que responde puramente a los intereses políticos del Gobierno de Sánchez", ha valorado la regidora en funciones, para quien está "utilizando nuevamente a los menores para sus enjuagues políticos con los independentistas" mediante un reparto "absolutamente desequilibrado e injusto respecto a las comunidades autónomas".

Ahondando en la cuestión, Sanz ha apuntado que se trata del modus operandi habitual del Ejecutivo de Pedro Sánchez: por un lado, "no cumplir con sus obligaciones al permitir que las fronteras españolas sean un coladero" y, por otro, "desentenderse de esas personas y tratarlas como pura mercancía política". Frente a esto, el Gobierno regional "está no solo en su derecho, sino en el deber de plantear que no se está haciendo de la manera adecuada y que tienen que contar con las comunidades autónomas", ha zanjado la vicealcaldesa madrileña.