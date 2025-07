El Atlético los presenta a pares: Hancko y Pubill ya posan como rojiblancos

El Atlético de Madrid finalizó este jueves con David Hancko y Marc Pubill una semana de presentaciones de nuevos fichajes que comenzó el lunes con Álex Baena, siguió el martes con Thiago Almada y prosiguió el miércoles con las de Matteo Ruggeri y Johnny Cardoso.

El esloveno Hancko, nuevo defensa del club rojiblanco, señaló que desde el principio su prioridad era venir al club rojiblanco, equipo con el que estuvo cerca de firmar el año pasado, y puso de relieve su felicidad por haber conseguido el objetivo. "La oferta del Al-Nassr estaba ahí, pero terminó todo como quería que era fichar por el Atlético de Madrid. Cuando me llegó su interés no tuve ninguna duda e intentamos que se hiciera lo más rápido posible. Queríamos ir al Atlético de Madrid y estoy muy contento de haberlo conseguido", dijo Hancko en el auditorio del Riyadh Air Metropolitano, en el que estuvo acompañado, entre otros, por Enrique Cerezo, presidente del club, y por Carlos Bucero, director general de Fútbol.

El defensa, de 27 años, que será el primer eslovaco en formar parte de la primera plantilla del Atlético de Madrid, debutó profesionalmente con el MSK Zilina en 2016. Dos años después dio el salto a la Fiorentina y, tras pasar por el Sparta Praga, recaló en el Feyenoord en 2022. "Ya estuve cerca el año pasado, pero al final no pudo ser. Estoy contento de que este año se haya dado. La primera semana fue perfecta y estoy intentando entrenar de la mejor manera posible. Estoy muy contento de poder ser parte de un club como esté", añadió. "Cuando jugué aquí con el Feyenoord me impresionó mucho porque este estadio es increíble. Llego a un club con buenos jugadores y quiero demostrar todo en el campo. Lo más importante es ayudar al equipo en todo lo que pueda", afirmó.

"Objetivo: ganar títulos"

Por su parte, Pubill, apuntó que su objetivo en el club rojiblanco es "ganar títulos" y remarcó que, a pesar de tener varias opciones, cuando surgió la oportunidad de fichar por el conjunto madrileño no tuvo ninguna duda y la oferta le hizo "el hombre más feliz del mundo".

Marc Pubill. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Es un momento muy especial y de mucha ilusión. Estoy cumpliendo un sueño y tengo muchas ganas de que empiece LaLiga. Vengo aquí a ayudar y el objetivo es ganar títulos", expresó Pubill en el auditorio del Riyadh Air Metropolitano. "Tenía más opciones, pero cuando surgió esta oportunidad no tuve ninguna duda. Hablé con mis agentes porque yo quería esta opción, porque estaba muy ilusionado de fichar por un club como este", añadió.

El defensa, que firma hasta junio de 2030 y lucirá el dorsal 18 a la espalda, ha militado en el Almería las últimas dos temporadas y el verano pasado formó parte de la selección olímpica que conquistó el oro en los Juegos Olímpicos de París. "He coincidido con Álex Baena y con Pablo Barrios. Ganamos una medalla y espero conquistar títulos con ellos. Estoy aquí para ayudar, para aportar y daré lo que el míster me pida", declaró el futbolista nacido en Manresa, al tiempo que subrayó que no tiene problema en jugar de lateral o de central.