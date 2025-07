El Gobierno madrileño se desvincula de González Amador mientras carga contra el fiscal general: "Su situación es insostenible"

La decisión de la Sala de Apelación del Tribunal Supremo que confirma el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha supuesto un salvavidas en la Puerta del Sol. Un elemento que permite al gobierno regional seguir manteniendo el relato de que la causas que se siguen contra el empresario responden a una operación de Estado promovida para erosionar a la presidenta madrileña. Máxime cuando la resolución se conocía apenas unos días después de la que dejaba al propio González Amador al borde del banquillo por fraude fiscal y falsedad documental y solo un día después de que se conociera la petición de tres años, nueve meses y un día de prisión para él formulada por la Abogacía del Estado.

"La situación del fiscal general del Estado es absolutamente insostenible", ha asegurado hoy el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid y portavoz del ejecutivo regional, Miguel Ángel García. "Lo es desde hace muchísimo tiempo, pero mucho más ahora que el Tribunal Supremo ha confirmado que está al borde de sentarse en el banquillo de los acusados, precisamente, por saltarse la ley que juró proteger. No puede aguantar ni un minuto más y tiene que dimitir de manera inmediata".

La Sala de Apelación avala, con un voto particular, la actuación del juez instructor, Ángel Hurtado, y considera que García Ortiz procedió a "una actuación coordinada e impulsada personalmente" para revelar datos de González Amador. Se le acusa de participar en la filtración de un correo de su abogado en el que se reconoce el fraude fiscal y se ofrece un pacto a la Fiscalía después de que se publicara una información en sentido contrario: que era la fiscalía la que ofrecía el pacto a González Amador.

El portavoz del Gobierno regional se ha ceñido hoy al guion que se viene siguiendo desde que se conoció el caso. "El fiscal general del Estado no ha dudado en utilizar los medios del Estado, los medios de la fiscalía, para desvelar datos de un particular para tratar de desgastar a un adversario político", ha señalado. Pese a que la Sala de Apelación del Supremo entiende que el juez Hurtado llega demasiado lejos al mantener que García Ortiz obró "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno" , algo que considera que no se ha "acreditado con suficiencia", el número dos del Gobierno de Ayuso ha señalado que el fiscal general "tiene que explicar de quién recibió las instrucciones".

"Lo que hemos visto, una vez más, es cómo desde el Gobierno, o desde la propia Fiscalía, se han utilizado los resortes del Estado para atacar a un particular y para desgastar a un adversario político", ha insistido. Incluso ha victimizado a González Amador. "Aquí hemos visto cómo un particular, cómo un ciudadano anónimo ha tenido que enfrentarse con sus propios medios a todo un fiscal general del Estado", ha señalado.

Se suma así al argumento ya compartido ayer en la red social X por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, en sendos mensajes. "Un ciudadano, sin más armas que su abogado y su valentía, lucha contra el Estado agobiante y logra que juzguen al fiscal general por un delito gravísimo, pero Sánchez tiene los santos güevos de no cesarlo. Esto es totalitarismo. Pero el fiscal va Pá’lante e irá Pá’dentro", tuiteaba ayer Rodríguez, quien en un segundo mensaje en la misma red social describía a la pareja de Ayuso como "un español libre de enfrentarse a todo el aparato del Estado y sus medios de Comunicación y ganarles". "Un ciudadano enfrentado a la tiranía", zanjaba. "La libertad aún es posible, a pesar de los comunistas que nos gobiernan".

La estrategia del Gobierno regional para poner un cortafuegos entre el proceso judicial a González Amador e Isabel Díaz Ayuso pasa por dos extremos, el de la denuncia de una operación de Estado contra la presidenta, y el de referirse a González Amador como un "particular" cuyas actuaciones nada tienen que ver con la gestión de la acción de gobierno. El propio García trazaba esa divisoria ayer después de que se conociera la petición de cárcel para González Amador por parte de la Abogacía del Estado. Alberto González Amador, insistía "no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid". "Lo absolutamente grave", añadía, "es que todo el aparato del Estado trate de atacar a un particular".