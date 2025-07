Las altas temperaturas regresan a Madrid: pronóstico de la AEMET para este jueves

Fue bonito mientras duró. Madrid dirá adiós en las próximas horas a las temperaturas primaverales que acompañaron a la ciudad durante un período de dos semanas. A partir de este miércoles, las temperaturas alcanzarán valores propios de esta época del año, donde los termómetros alcanzarán los treinta y tres grados y no bajarán de los diecisiete, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). No se ha establecido aviso alguno por altas temperaturas durante la jornada, después de varias semanas en las que la alerta amarilla y naranja ha sido constante en varias zonas de la región durante las horas centrales del día.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), esta tendencia continuará hasta el final de la presente semana. De hecho, AEMET ha informado en sus redes sociales que se esperan vientos del norte y, con algo de probabilidad, algo de lluvia ligera el próximo 1 de agosto. Pero avisa de cara a la próxima semana, donde "el modelo ECMWF prevé para Madrid un episodio de calor por encima de lo normal".

Jueves, adiós a la 'tregua'

La AEMET ha pronosticado temperaturas máximas de treinta y cinco grados para este jueves, dos grados más que la jornada del miércoles, marcando el inicio del ascenso de temperaturas de cara a los próximos días. Las mínimas también aumentan, no bajarán de los diecinueve. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no aplica ningún aviso por altas temperaturas, que venían siendo habituales durante las últimas semanas en la capital de España. Será una jornada con cielos despejados o poco nubosos durante gran parte del día y no se atisba riesgo de precipitaciones.

Pero la AEMET advierte de cara a los próximos días. Se espera alcanzar los 40 grados de cara a la próxima semana. El calor que se avecina en los próximos días ha activado las alarmas de los agentes forestales, que temen se repita un episodio como el vivido en Méntrida hace unas semanas. Por ello, el nivel de riesgo de incendio en buena parte de la Comunidad de Madrid se ha elevado al nivel "muy alto", especialmente en la zona de la Sierra de Guadarrama.