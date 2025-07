Platos y cócteles en armonía en Madrid: la propuesta gastronómica que no te puedes perder este verano

Este verano, el chef Yong Wu Nagahira y Alberto Fernández (Momus Cocktail Bar) proponen una experiencia sensorial única donde los platos y los cócteles no se acompañan, dialogan. En Madrid, la gastronomía vive su propio verano de ebullición creativa. Bajo el sol ardiente y entre terrazas llenas de vida, hay un oasis que late con una propuesta diferente. No está en una playa exótica ni en un templo oculto del sudeste asiático. Está en el elegante barrio de Salamanca, y se llama Ikigai Velázquez (Velázquez, 136 / 910 88 82 00). Allí, este verano, sucede algo que no querrás perderte.

Yong Wu Nagahira, chef de Ikigai Velázquez y Alberto Fernández, propietario y creador de Momus Cocktail Bar. / Cedida

Hasta el 30 de agosto, de lunes a viernes, se presenta una colaboración muy especial entre dos nombres clave de la escena madrileña: el chef Yong Wu Nagahira, alma detrás de la alta cocina japonesa con ADN castizo y el alquimista líquido de Momus Cocktail Bar, reconocido por reinventar el arte del cóctel con elegancia y riesgo a partes iguales. El resultado es un menú degustación maridado, pero no en el sentido clásico. Aquí no hay maridajes al uso. Hay química. Hay conversación. Hay contrastes que estallan y armonías que susurran. Cada plato ha sido creado en diálogo directo con un cóctel, y viceversa. Como si la cocina y la barra se hubieran dado la mano para contar una historia conjunta.

Cuando un cóctel influye en el plato

El chef Yong Wu explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el proceso creativo detrás de esta propuesta irrepetible. Su entusiasmo es evidente: "Trabajar con Alberto ha sido una experiencia muy enriquecedora", expresa. "Su manera de entender la coctelería me ha inspirado a replantear algunos sabores y texturas en los platos. No se trata solo de maridar, sino de que haya una interacción con sus cócteles. El universo de Alberto ayuda a abrir nuevas sensaciones y me alegro de que nuestros platos hayan encajado tan bien con su universo líquido". Lo que sorprende es que, en este caso, el orden de creación no fue unilateral. Algunos platos nacieron después de los cócteles. Otros, a la inversa. El menú entero es como una coreografía en la que ningún paso va primero ni último, sino que todos fluyen con precisión.

Nigiris y Don Miso. / Cedida

La experiencia no solo busca satisfacer el paladar, sino también activar la memoria, la sorpresa y la emoción. ¿Qué emociones esperan despertar? "Sobre todo queremos sorprender y emocionar", dice Yong Wu. "Que el cliente sienta que cada bocado y cada sorbo le llevan a un lugar nuevo. Buscamos ese equilibrio entre Japón, España y la visión personal que compartimos Alberto y yo. Que la gente disfrute, sí, pero también que se quede en el recuerdo".

El menú se mueve entre influencias niponas, ingredientes locales, guiños a la cocina mediterránea y cócteles que pueden contener desde notas ahumadas hasta un toque cítrico inesperado que transforma todo el plato. "El objetivo no es solo comer bien ni beber mejor. Es vivir una experiencia completa, sensorial y profunda", añade.

Una cita con fecha de caducidad

Esta colaboración es efímera, como las puestas de sol de verano o los amores fugaces. Solo estará disponible hasta el 30 de agosto, en horario de comida y cena de lunes a jueves, y los viernes solo al mediodía. Es imprescindible reservar, ya que las plazas son limitadas y la expectación es alta. Pero si eres de los que buscan algo diferente, si te mueve la curiosidad por los sabores bien pensados y los maridajes que cuentan historias, este es tu plan del verano.