Madrid brinda en copa alta: Devil’s Cut, galardonada como la mejor nueva coctelería internacional, reina en el corazón del barrio de Las Letras

Por primera vez en la historia, una coctelería madrileña ha alcanzado la cima del reconocimiento internacional en Tales of The Cocktail, los prestigiosos premios que son considerados los "Oscar" de la coctelería. Devil’s Cut, el innovador bar que representa el primer proyecto europeo del aclamado Shingo Gokan, ha sido coronado como Mejor Apertura Internacional del Año 2025 (Best New International Cocktail Bar).

Situado en el emblemático barrio de Las Letras, Devil’s Cut irrumpió en la escena con una propuesta atrevida y singular, fusionando la tradición japonesa, la cultura del jerez y la sofisticación neoyorquina bajo un concepto inspirado en el ángel caído, un guiño metafórico a la ciudad que lo acoge. Con menos de un año desde su apertura, el bar ha logrado posicionarse no solo como un referente nacional, sino como un icono en la escena global, superando a otras aperturas de renombre en Londres, Bangkok y Ciudad de México.

Un sueño hecho realidad en Madrid

Shingo Gokan, reconocido como uno de los bartenders más influyentes del mundo (#9 en el Bar World 100), encontró en Madrid el lugar perfecto para abrir su primer bar en Europa. Su vínculo con España no es casual: su fascinación por el jerez comenzó a los 20 años mientras trabajaba en un bar de Ginza, Tokio. Ese amor lo llevó a Jerez, donde profundizó en las bodegas y tradiciones vinícolas, y luego a Nueva York, donde revolucionó la coctelería con la introducción del sake y técnicas únicas como el uso de la venencia.

Shingo Gokan, reconocido como uno de los bartenders más influyentes del mundo. / Cedida

Devil’s Cut representa su duodécimo proyecto y sintetiza toda su trayectoria: un viaje desde la pureza del ángel hasta la transgresión del diablo, expresado a través de cócteles clásicos de su carrera, creaciones originales y una sección exclusiva llamada Devil’s Signature, que explora el mundo del jerez con nuevas combinaciones sorprendentes.

Una respuesta entusiasta del público madrileño

El barrio de Las Letras se ha convertido en un escenario cálido y vibrante que potencia la experiencia. "La acogida ha sido excepcional. Tanto el público local como los turistas gourmets han valorado la calidad, la creatividad y el servicio de Devil’s Cut. Nos sentimos muy integrados en la comunidad coctelera madrileña, que está viviendo un momento emergente y emocionante", afirma el equipo a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Devil’s Cut, primer proyecto en Europa del icono Shingo Gokan ha sido reconocido como mejor apertura internacional del año -Best International Cocktail Bar-. / Cedida

El reto más grande, según Gokan, fue lograr que el público entendiera cómo coexisten en armonía la coctelería clásica, la cultura japonesa y el jerez en un mismo espacio. Este cruce cultural ha abierto nuevas ventanas para la escena local, fomentando la curiosidad y la experimentación.

Cócteles con alma propia

Entre las joyas líquidas que definen el espíritu de Devil’s Cut, destaca el Adonis, un cóctel que conjuga fino, amontillado, vermut rojo y fruta de la pasión, con un carácter que evoca la esencia de Madrid y Jerez. De la herencia japonesa y neoyorquina, sobresale el Flirtbird, elaborado con sochu de cebada, yuzu, shiso y néctar de agave, una creación que sintetiza la filosofía de innovación y respeto por las raíces.

Adonis, el cóctel que mejor define el espíritu de Devil’s Cut. / Cedida

Con este premio en mano, el equipo de Devil’s Cut mira hacia adelante con entusiasmo y compromiso. "Queremos seguir enamorando a los madrileños y visitantes con nuestra experiencia, crecer junto a una comunidad de bares que está haciendo historia en el mundo", confiesan. La conquista del Oscar mundial es solo el comienzo de una aventura que promete consolidar a Madrid como un epicentro global de la coctelería de vanguardia.